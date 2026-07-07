Μεταμόρφωση: Ξεκινούν μέσα στον Ιούλιο οι παρεμβάσεις στον κρίσιμο κόμβο

Μέσα στον Ιούλιο ξεκινούν οι εργασίες στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, με στόχο την αποσυμφόρηση του σημείου όπου συγχωνεύονται οι ροές από αεροδρόμιο και Ελευσίνα προς την Εθνική Οδό. Ολοκλήρωση έως το τέλος του 2026.

Νέα φάση έργων στη Μεταμόρφωση για οδική αποσυμφόρηση

Σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, τον κόμβο της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, ξεκινούν μέσα στον Ιούλιο παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων που ταλαιπωρούν καθημερινά οδηγούς και κατοίκους. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο σχεδιασμός προβλέπει διακριτές λωρίδες για τις συγκλίσεις ροών, ώστε να αποφεύγεται το «στένεμα» που προκαλεί το μποτιλιάρισμα.

Το σημείο-εστίαση αφορά τη ροή των οχημάτων που κινούνται από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και εκείνων που έρχονται από την πλευρά της Ελευσίνας με κατεύθυνση την Εθνική Οδό. Μέχρι σήμερα, οι δύο αυτές κατευθύνσεις κατέληγαν πρακτικά σε μία λωρίδα, με αποτέλεσμα το συχνό φράξιμο του κόμβου. Με την προβλεπόμενη ρύθμιση, οι ροές θα διαχωρίζονται, επιτρέποντας πιο ομαλή κίνηση.

Χρονοδιάγραμμα και παράλληλες παρεμβάσεις

Το Υπουργείο έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, στις 13 Ιουλίου προγραμματίζεται η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, έργο μεγαλύτερης κλίμακας που αφορά τη Δυτική Αττική, τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και τη λεωφόρο Σχιστού, καθώς και την αναβάθμιση τριών βασικών κόμβων και τη διαπλάτυνση της γέφυρας Σχιστού.

Έργο Έναρξη Ολοκλήρωση/Σύμβαση Κόμβος Μεταμόρφωσης (Αττική Οδός) Ιούλιος Έως τέλος 2026 Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά — Υπογραφή σύμβασης: 13 Ιουλίου

Τι αλλάζει στον κόμβο της Μεταμόρφωσης

Η ουσία της παρέμβασης είναι ο λειτουργικός διαχωρισμός των ρευμάτων που σήμερα συμπιέζονται. Με απλά λόγια, εκεί όπου οι οδηγοί «συναντιούνται» και αναγκάζονται να συγχωνευθούν σε μία λωρίδα, θα διαμορφωθούν ξεχωριστές λωρίδες ανά κατεύθυνση. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα περιορίσει τα απότομα φρεναρίσματα, θα μειώσει τις καθυστερήσεις στις ώρες αιχμής και θα βελτιώσει τη ροή προς και από την Εθνική Οδό.

«Οι εργασίες στον κόμβο της Μεταμόρφωσης θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο, ενώ ο στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026»

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για παρέμβαση περιορισμένης έκτασης, με σημαντικό όμως λειτουργικό όφελος για την καθημερινή μετακίνηση. Η επιλογή πιο στοχευμένων λύσεων σε κομβικά σημεία, αντί για εκτεταμένες παρεμβάσεις σε μεγάλο μήκος οδικού δικτύου, μπορεί να αποδώσει άμεσα κέρδη σε ταχύτητα και ασφάλεια.

Αντίκτυπος για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες

Για τους κατοίκους της Μεταμόρφωσης, το έργο αγγίζει μια μόνιμη πηγή επιβάρυνσης: το προβλέψιμο μποτιλιάρισμα στις προσβάσεις της πόλης. Η βελτίωση της ροής στον κόμβο αναμένεται να μειώσει χρόνους προσέγγισης γειτονικών αξόνων, διευκολύνοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις προς εργασία όσο και τις διαδρομές επαγγελματιών μεταφοράς και διανομών που εξαρτώνται από την έγκαιρη διέλευση από την Αττική Οδό και την Εθνική.

Παράλληλα, όσο διαρκούν οι εργασίες είναι πιθανό να εφαρμοστούν προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Η έγκαιρη ενημέρωση και η τήρηση των οδηγιών σήμανσης θα είναι κρίσιμες, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τοπική κινητικότητα. Η εμπειρία από ανάλογες παρεμβάσεις δείχνει ότι οι βραχυπρόθεσμες ενοχλήσεις μπορούν να αντισταθμιστούν από το μεσοπρόθεσμο όφελος.

Συνολικό πλάνο για επιβαρυμένους άξονες

Η κίνηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης δεν αφορά μόνο όσους κινούνται στην Αττική Οδό, αλλά και την πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο. Σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στον Σκαραμαγκά, το Υπουργείο θέτει στο στόχαστρο δύο σημεία-κλειδιά όπου συσσωρεύεται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος. Αν και τα δύο έργα έχουν διαφορετική κλίμακα, υπηρετούν τον ίδιο σκοπό: να αρθούν τα σημεία συμφόρησης που καθυστερούν χιλιάδες μετακινήσεις καθημερινά.

Διαχωρισμός ροών στον κόμβο της Μεταμόρφωσης για ομαλότερη κίνηση.

Έναρξη εργασιών εντός Ιουλίου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του 2026.

Παράλληλη προώθηση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με υπογραφή σύμβασης στις 13 Ιουλίου.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας στη Βόρεια Αθήνα. Η μείωση των καθυστερήσεων στον κόμβο της Μεταμόρφωσης μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία των διαδρομών και να περιορίσει το κόστος χρόνου για πολίτες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.