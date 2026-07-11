Μεταμόσχευση κερατοειδούς δίνει νέα όραση σε γυναίκα από τη Νάουσα

Μία 54χρονη από τη Νάουσα υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση κερατοειδούς στην Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, χάρη στη δωρεά οργάνων μιας 53χρονης δότριας. Η επέμβαση ανοίγει ορίζοντες για την αποκατάσταση της όρασης και αναδεικνύει τη σημασία της δωρεάς οργάνων.

Επιτυχής μεταμόσχευση για κάτοικο της Νάουσας

Μία 54χρονη γυναίκα από τη Νάουσα υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση κερατοειδούς την Πέμπτη 9 Ιουλίου στη Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Η επέμβαση ήταν αποτέλεσμα της δωρεάς οργάνων και ιστών από μια 53χρονη δότρια, μετά από τη σχετική απόφαση της οικογένειάς της ενώ νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ασθενής από τη Νάουσα έπασχε από κερατόκωνο, μία εκφυλιστική πάθηση που προκαλεί παραμόρφωση του κερατοειδούς και προοδευτική επιδείνωση της όρασης. Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στον αριστερό οφθαλμό και δημιουργεί πλέον ρεαλιστικές προοπτικές για την αποκατάσταση της οπτικής λειτουργίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας της ασθενούς.

Την ίδια ημέρα η ίδια κλινική πραγματοποίησε ακόμη μία επιτυχημένη μεταμόσχευση κερατοειδούς σε 73χρονο άνδρα από τη Θεσσαλονίκη, που αντιμετώπιζε φυσαλιδώδη κερατοπάθεια. Οι χειρουργικές ομάδες που εμπλέκονται στις μεταμοσχεύσεις υπογραμμίζουν την τεχνική εξειδίκευση και τον συντονισμό που απαιτείται για παρόμοιες επεμβάσεις.

«Οι γιατροί και η ομάδα μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της δότριας»

Η συμπαράσταση προς την οικογένεια της δότριας συνοδεύτηκε από επισημάνσεις σχετικά με την ουσιαστική αξία της δωρεάς οργάνων και ιστών: με μια τέτοια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς δίνεται πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε ασθενείς που χρειάζονται ζωτικά μοσχεύματα για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Ημερομηνία επέμβασης: 9 Ιουλίου

9 Ιουλίου Δέκτης: 54χρονη από Νάουσα (κερατόκωνο)

54χρονη από Νάουσα (κερατόκωνο) Δότρια: 53χρονη, δωρεά οργάνων και ιστών

Για την τοπική κοινωνία της Νάουσας το περιστατικό έχει διπλή σημασία: αφενός επειδή αφορά κάτοικο της πόλης που θα επωφεληθεί άμεσα, αφετέρου γιατί αναδεικνύει το κρίσιμο ρόλο της δωρεάς οργάνων. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την εγγραφή ως δότες παραμένει βασικό ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Περιστατικό Ηλικία Προβληματική διάγνωση Δέκτης από Νάουσα 54 Κερατόκωνο Δέκτης από Θεσσαλονίκη 73 Φυσαλιδώδης κερατοπάθεια

Το γεγονός επιβεβαιώνει πως, πέρα από την ιατρική τεχνογνωσία, η απόφαση των οικογενειών να προχωρήσουν σε δωρεά μπορεί να αλλάξει πραγματικά ζωές. Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της Νάουσας που θέλουν πληροφορίες για τη δωρεά οργάνων μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και στα τοπικά κέντρα υγείας για ενημέρωση.