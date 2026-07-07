Μετρό Θεσσαλονίκης: αντίστροφη μέτρηση για τους 5 νέους σταθμούς στην Καλαμαριά

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται η λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς σε μήκος 4,78 χλμ.

Η επέκταση που αλλάζει τον χάρτη μετακινήσεων στην Καλαμαριά

Σε φάση τελικής προετοιμασίας βρίσκεται η πολυαναμενόμενη επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με τις επίσημες εξαγγελίες, το νέο τμήμα προορίζεται να τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καθημερινή μετακίνηση για χιλιάδες κατοίκους της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το έργο έχει συνολικό μήκος 4,78 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς, οι οποίοι συνδέουν πυκνοκατοικημένες γειτονιές και εμπορικές ζώνες με τον βασικό κορμό του δικτύου.

«η επέκταση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου»

Η ενεργοποίηση της γραμμής σε αυτό το τμήμα δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ορόσημο. Η πρόσβαση σε σταθερή τροχιά αναμένεται να μειώσει τον χρόνο μετακίνησης στις ώρες αιχμής, να απορροφήσει μέρος του φόρτου από βασικούς οδικούς άξονες και να προσφέρει προβλέψιμες, συχνές συνδέσεις ανάμεσα στον ιστό της Καλαμαριάς και το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα. Για τους κατοίκους, αυτό μεταφράζεται σε πιο αξιόπιστη ρουτίνα για εργασία, σπουδές και εξυπηρετήσεις.

Πού θα ανοίξουν οι πόρτες: οι πέντε σταθμοί

Το νέο τμήμα περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Η αλυσίδα αυτή διατρέχει σημεία με οικιστική πυκνότητα, εμπορική δραστηριότητα και πρόσβαση σε παράκτιες ζώνες, δημιουργώντας έναν πιο ευθύ και ασφαλή άξονα μετακίνησης.

Σταθμός Ρόλος στο δίκτυο Νομαρχία Σύνδεση με διοικητικές υπηρεσίες και κεντρικές αρτηρίες Καλαμαριά Εξυπηρέτηση του τοπικού εμπορικού κέντρου και κατοικίας Αρετσού Πρόσβαση σε παράκτιες γειτονιές και τοπικές αγορές Νέα Κρήνη Εξυπηρέτηση κατοικίας και αναψυχής Μίκρα Ανατολικό άκρο της επέκτασης

Η χωρική διασύνδεση των παραπάνω στάσεων αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στα υπάρχοντα μέσα, μειώνοντας την εξάρτηση από το Ι.Χ. σε σύντομα ενδοδημοτικά δρομολόγια. Παράλληλα, διευκολύνονται οι μετακινήσεις προς κεντρικούς προορισμούς της πόλης, με λιγότερα απρόοπτα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τι σημαίνει για την καθημερινότητα των κατοίκων

Η είσοδος της σταθερής τροχιάς στην Καλαμαριά αναμένεται να επιφέρει απτά οφέλη σε χρόνο και κόστος μετακίνησης. Η προβλεψιμότητα των δρομολογίων διευκολύνει τον προγραμματισμό εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων, ενώ η μείωση των μετεπιβιβάσεων περιορίζει την ταλαιπωρία. Για τους επαγγελματίες των τοπικών αγορών, η εύκολη πρόσβαση μπορεί να αυξήσει τη ροή επισκεπτών και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τους σταθμούς.

Χρόνος : Συντομότερες και πιο σταθερές μετακινήσεις στις ώρες αιχμής.

: Συντομότερες και πιο σταθερές μετακινήσεις στις ώρες αιχμής. Ασφάλεια : Μείωση της έκθεσης σε κυκλοφοριακούς κινδύνους και κακοκαιρία.

: Μείωση της έκθεσης σε κυκλοφοριακούς κινδύνους και κακοκαιρία. Τοπική οικονομία: Καλύτερη πρόσβαση στις εμπορικές ζώνες της Καλαμαριάς.

Σε επίπεδο γειτονιάς, αναμένονται προσαρμογές στις ροές πεζών, στοπ στόλων ταξί και πιθανές αναδιατάξεις στάσεων λεωφορείων κοντά στις νέες εισόδους. Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να εξασφαλίσουν επαρκή σήμανση και ρύθμιση κυκλοφορίας, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας, ώστε να μη δημιουργηθούν σημεία συμφόρησης γύρω από τους σταθμούς.

Η τελική ευθεία και τι να προσέξουν οι επιβάτες

Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στο στάδιο πριν την παράδοση, είναι κρίσιμο οι επιβάτες να ενημερώνονται για το ακριβές πρόγραμμα έναρξης, τις ώρες λειτουργίας και τυχόν δοκιμαστικές φάσεις. Η υπεύθυνη ενημέρωση πριν την πρώτη επίσκεψη σε νέο σταθμό θα περιορίσει την ταλαιπωρία και θα βοηθήσει το σύστημα να αποδώσει από την πρώτη ημέρα. Όπου υπάρχουν εργοταξιακές παρεμβάσεις που δεν έχουν απομακρυνθεί, απαιτείται προσοχή στην κίνηση πεζών και οχημάτων γύρω από τις εισόδους.

Το επόμενο διάστημα, καθώς πλησιάζουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τη σταδιακή ενσωμάτωση της επέκτασης στο δίκτυο. Μέχρι τότε, η τοπική κοινωνία και οι επαγγελματίες της Καλαμαριάς οφείλουν να προετοιμαστούν για μια μετάβαση που, εφόσον κυλήσει ομαλά, μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα με τρόπο σταθερό και προβλέψιμο.