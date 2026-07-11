Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι

Μεγάλη πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης προκάλεσε εκρήξεις, καπνούς και ανησυχία στους κατοίκους — ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον έλεγχο των εστιών.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης, εκρήξεις και ανησυχία των κατοίκων

Ολονύχτια αποστολή για τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη Λάρισα μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 και, λόγω του είδους των υλικών που καίγονταν, το μέτωπο ανέπτυξε ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό και επαναλαμβανόμενες εκρήξεις από εύφλεκτα δοχεία και υλικά.

Οι αρχές ενεργοποίησαν το μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους της κοντινής περιοχής να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας. Σύμφωνα με την καταγραφή των επιχειρήσεων, η φωτιά περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό, αλλά παραμένουν ενεργές εστίες που απαιτούν συνεχή επιτήρηση και αναμόχλευση των υλικών για την πλήρη κατάσβεση.

Δυνάμεις και μέσα που επιχειρούν

Στο πεδίο της πυρκαγιάς επιχείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν σημαντικά επίγεια μέσα και προσωπικό, προσαρμοσμένα στις επικίνδυνες συνθήκες που δημιουργούν τα αναφλέξιμα αντικείμενα μέσα στην εγκατάσταση.

Μέσο / Προσωπικό Αριθμός (αναφερόμενος) Πυροσβεστικά οχήματα 22 Πυροσβέστες περισσότεροι από 50 Υδροφόρες δήμων 4 Μηχανήματα έργου χρήση εκσκαφέων/χωματουργικών για αναμόχλευση

Λόγω των εκρήξεων και του έντονου θερμικού φορτίου, η επιχειρησιακή προσέγγιση της Πυροσβεστικής εστίασε αρχικά στην αποτροπή επέκτασης προς γειτονικές επιχειρήσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καθώς και στη διαχείριση του τοξικού καπνού που δημιουργήθηκε.

Αντίκτυπος στην τοπική κοινότητα και προειδοποιήσεις

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής βγήκαν στους δρόμους ανήσυχοι λόγω των ηχητικών εκρήξεων και της απόπνιξης από τον καπνό. Παρότι οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για το ίδιο το χωριό σε πρώτη φάση, η κατάσταση παραμένει ευαίσθητη μέχρι την πλήρη κατάσβεση και την ψύξη των υλικών.

Συνιστάται σε όσους διαμένουν σε παρακείμενες περιοχές να κλείνουν πόρτες και παράθυρα και να αποφεύγουν την έκθεση στον καπνό.

Προτεραιότητα των αρχών είναι ο έλεγχος των υπολειπόμενων εστιών και η απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών που μπορεί να οδηγήσουν σε αναζωπυρώσεις.

Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες — ενδεχομένως και ημέρες — μέχρι να θεωρηθεί πλήρως ασφαλής η περιοχή.

Η φύση των υλικών που καίγονται καθιστά την κατάσβεση πολύπλοκη και ενίοτε επικίνδυνη για το προσωπικό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τον έλεγχο και την αναζήτηση πιθανών κρυφών εστιών, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και μηχανήματα για την αναμόχλευση των σωρών με υλικά.

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη αυστηρού ελέγχου και μέτρων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται ανακυκλώσιμα και εύφλεκτα αντικείμενα, καθώς και τη σημασία ταχείας κινητοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την προστασία των κατοίκων και των γύρω επιχειρήσεων.

Οι πολίτες θα ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν νεότερα μέτρα προστασίας ή οριοθέτηση αποκλεισμών σε δρόμους και περιοχές, ενώ οι αρμόδιοι θα αξιολογήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συμβάντος μόλις η κατάσταση τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.