Ναυτική Εβδομάδα: Πολιτιστικές και ναυτικές εκδηλώσεις στη Χαλκίδα από 18/7 έως 1/8

Ο Δήμος Χαλκιδέων διοργανώνει για τρίτη χρονιά τη «Ναυτική Εβδομάδα Χαλκίδας», με εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης και εορτασμούς για την προστάτιδα Αγία Παρασκευή.

Έναρξη με μνημόσυνο και στεφάνια για τους ναυτικούς

Ο Δήμος Χαλκιδέων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά τη «Ναυτική Εβδομάδα Χαλκίδας». Η επίσημη έναρξη έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στον προβλήτα Αγίου Νικολάου, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνων στη θάλασσα στη μνήμη των χαμένων ναυτικών.

Πολιτισμός, παράδοση και σύγχρονη ψυχαγωγία

Το πρόγραμμα συνδυάζει παραδοσιακές και σύγχρονες εκδηλώσεις: μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, προβολές θερινού κινηματογράφου, βραδιές αφηγήσεων, εκθέσεις και συναυλίες που επιδιώκουν να αναδείξουν τη ναυτική ιστορία και πολιτισμό της πόλης. Στο πλαίσιο υπάρχει και ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Ναυτικαί εορταί Χαλκίδος», βασισμένο στην έρευνα και το αρχείο του Βαγγέλη Κουζούνη.

Δίκτυο σημείων και κύριες ημερομηνίες

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πολλαπλά σημεία της Χαλκίδας και των δημοτικών ενοτήτων, θέτοντας σε κίνηση κέντρα και γειτονιές:

Προβλήτας Αγίου Νικολάου

Πλατεία Μάλλιου

Δημοτική Πινακοθήκη «Δ. Μυταράς»

Θέατρο «Π. Κωτσόπουλου»

Λιμανάκι Δροσιάς και παραλία Χαλκίδας

Πλαζ Σουβάλα (βραδιές θερινού σινεμά)

Ημερομηνία Εκδήλωση / Σημείο 18/7/2026 Έναρξη – προκλήσεις μνήμης στον προβλήτα Αγ. Νικολάου 25/7/2026 Εορτασμός Αγίας Παρασκευής – Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός & λιτανεία 1/8/2026 Λήξη με «Ναυτική Νύχτα» στους εμπορικούς δρόμους

Τοπικός αντίκτυπος και συμμετοχή φορέων

Στη διοργάνωση συμμετέχουν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε., ο Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας και το Επιμελητήριο Εύβοιας. Η «Ναυτική Εβδομάδα» συνδυάζει την ανάδειξη ιστορικού υλικού, ζωντανές παραστατικές τέχνες και εμπορικές πρωτοβουλίες· η «Ναυτική Νύχτα» του Σαββάτου 1 Αυγούστου θα γίνει σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και τα καταστήματα της πόλης, με στόχο την τόνωση της κίνησης στο κέντρο.

Προστασία της παράδοσης και αξιοποίηση τουριστικού ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην καταγραφή και παρουσίαση τοπικών εθίμων, όπως οι ναυτικοί εορτασμοί, ενώ προβλέπει και δράσεις στην παραλία που στοχεύουν σε επισκέπτες και οικογένειες. Η εκθεσιακή και αρχειακή δουλειά προσφέρει υλικό για μεταγενέστερες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως να ανακοινώνεται από το πρόγραμμα πρόσθετο υλικό πέρα από τις βασικές εκδηλώσεις.

Οργάνωση και προτάσεις προς το κοινό

Οι διοργανωτές συστήνουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς οι εκδηλώσεις θα καλύψουν πολλαπλές τοποθεσίες και ώρες. Η πολυ-τοπική φύση της εβδομάδας σημαίνει ότι αρκετές γειτονιές θα έχουν ζωντανό πρόγραμμα, ενώ οι εμπορικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες στο κέντρο μπορούν να επιφέρουν κέρδη στην τοπική αγορά.

Η «Ναυτική Εβδομάδα» επαναφέρει στο προσκήνιο την παράδοση και τη ναυτική ταυτότητα της πόλης, με εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους και συνεργασίες φορέων.