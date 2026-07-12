Νέα Ιωνία: Η πόλη αποχαιρετά την ευεργέτιδα Αλίκη Περρωτή

Η Νέα Ιωνία τιμά τη μνήμη της Αλίκης Περρωτή, που στήριξε καθοριστικά το Κωνσταντοπουλείο Νοσοκομείο και την τοπική κοινωνία. Ανακοινώσεις από Μητρόπολη και ιατρική κοινότητα.

Πέρασμα εποχής για τοπική δωρεά και κοινωνική μνήμη

Η τοπική κοινότητα της Νέας Ιωνίας αποχαιρέτισε με συγκίνηση την Αλίκη Περρωτή (το γένος Κωνταντοπούλου), η οποία απεβίωσε σε ηλικία 101 ετών. Η είδηση της απώλειας προκάλεσε εκτενείς ανακοινώσεις από θρησκευτικούς και ιατρικούς φορείς, που υπογράμμισαν την πολυετή της προσφορά στον τόπο.

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της για το φιλάνθρωπο έργο της, επισημαίνοντας ότι η ευεργεσία της υπήρξε ουσιαστική για την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, τονίστηκε ο ρόλος της δωρεάς που οδήγησε στην ίδρυση του Κωνσταντοπουλείου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, ενός ιδρύματος που έχει λειτουργήσει ως βασικός πόρος περίθαλψης για πολλές δεκαετίες.

«Με αισθήματα βαθιάς ευγνωμοσύνης αποχαιρετούμε την αείμνηστη Αλίκη Περρωτή, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της ελληνικής κοινωνίας.»

Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου, από ιατρικό έως νοσηλευτικό και διοικητικό, εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια της δωρήτριας, η οποία συνέδεσε το όνομά της με την πορεία και την εξέλιξη του ιδρύματος μέσω σταθερής και γενναιόδωρης υποστήριξης. Εν ζωή, το όνομά της είχε δοθεί στην κεντρική πτέρυγα του νοσοκομείου ως αναγνώριση της προσφοράς της.

Ηλικία: 101 έτη

101 έτη Κύρια δωρεά: ίδρυση Κωνσταντοπουλείου Νοσοκομείου

ίδρυση Κωνσταντοπουλείου Νοσοκομείου Θεσμικές αντιδράσεις: Ανακοινώσεις από Μητρόπολη και ιατρική κοινότητα

Η απώλεια της κ. Περρωτή αναδεικνύει τη σημασία της ιδιωτικής προσφοράς στην ενίσχυση των τοπικών δομών υγείας. Για τη Νέα Ιωνία, το Κωνσταντοπουλείο αποτελεί στοιχείο κοινωνικής συνοχής: η σταθερή στήριξη που έλαβε από ευεργέτες όπως η κ. Περρωτή έχει συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία και στην πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Αλίκη Περρωτή (Κωνσταντοπούλου) Ηλικία 101 Σύνδεση με πόλη Δωρεά για ίδρυση Κωνσταντοπουλείου Νοσοκομείου

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς της Νέας Ιωνίας θα συνεχίσουν να τιμούν τη μνήμη της μέσα από την αναγνώριση της συμβολής της στη δημόσια υγεία. Η απώλεια υπενθυμίζει την αξία της διαχρονικής στήριξης σε κρίσιμους τομείς για τον τόπο και την ανάγκη διατήρησης της μνήμης των ευεργετών που συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη των δημοσίων δομών.