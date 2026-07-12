Νεάπολη: Στρατηγικές για τουρισμό, γαστρονομία και πρωτογενή τομέα από εκδήλωση στα Βατίκα

Στο ξενοδοχείο Limira Mare πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου εκδήλωση που συνέδεσε τον πρωτογενή τομέα, τη γαστρονομία και τον τουρισμό ως μοχλούς ανάπτυξης για την περιοχή της Νεάπολης και των Βατίκων.

Εκδήλωση στη Νεάπολη αναδεικνύει συνδέσεις ανάμεσα σε αγροτικά προϊόντα και τουρισμό

Στο ξενοδοχείο Limira Mare στη Νεάπολη Λακωνίας, το Σάββατο 4 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο «Νεάπολη Βοιών: Σταυροδρόμι Τοπικών Γεύσεων, Τουρισμού και Ναυτιλίας», που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Λακωνίας και η Επαγγελματική Ένωση Βατίκων. Η πρωτοβουλία έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τη γαστρονομία και τον τουρισμό, με στόχο ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για την τοπική κοινωνία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φορείς και προσωπικότητες με σχετική εμπειρία και εμβέλεια, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος, η Γενική Διευθύντρια ΔΕΠ/ΕΦΕΠΑΕ Μάγδα Πετροπούλου και η chef και συγγραφέας Ντίνα Νικολάου. Την εκδήλωση τίμησε επίσης με την παρουσία του ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης.

«Η Νεάπολη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο χάρτη της Πελοποννήσου... Η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό αποτελεί στρατηγική επιλογή για το μέλλον της Λακωνίας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βερούτης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν συζητήσεις και ομιλίες πάνω σε θέματα όπως ο βιώσιμος τουρισμός, οι γαστρονομικές διαδρομές και η προβολή των τοπικών προϊόντων. Παράλληλα έγιναν παρουσιάσεις συνταγών βασισμένων σε προϊόντα των Βατίκων, μια προσπάθεια που στοχεύει στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας μέσα από τη γεύση και την παράδοση.

Στόχος : η σύνδεση πρωτογενούς τομέα και τουρισμού για εμπειρίες επισκεπτών.

: η σύνδεση πρωτογενούς τομέα και τουρισμού για εμπειρίες επισκεπτών. Μέσα : γαστρονομικές διαδρομές, προβολή προϊόντων, ενίσχυση υποδομών.

: γαστρονομικές διαδρομές, προβολή προϊόντων, ενίσχυση υποδομών. Αποδέκτες: τοπικές επιχειρήσεις, παραγωγοί, ξενοδοχεία και επισκέπτες.

Η τοποθέτηση εκπροσώπων του επιχειρηματικού και τουριστικού χώρου υπογράμμισε ότι οι επισκέπτες πλέον αναζητούν «εμπειρίες» — όχι μόνο τοπίο, αλλά επαφή με την τοπική παραγωγή, τη γεύση και την πολιτιστική συνέχεια. Για τη Νεάπολη και τα Βατίκα αυτό σημαίνει ευκαιρίες για προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και ενίσχυση των θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η εστίαση, η φιλοξενία και οι τοπικές μεταποιητικές μονάδες.

Άξονας Πρακτικές Πρωτογενής τομέας Προώθηση τοπικών προϊόντων, γαστρονομικές συνταγές Τουρισμός Γαστρονομικές διαδρομές, βιώσιμες εμπειρίες Ναυτιλία Διασύνδεση με θαλάσσιες διαδρομές και επισκεψιμότητα

Για τους κατοίκους της Νεάπολης η σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών είναι πρακτική: ενίσχυση της τοπικής αγοράς, δυνατότητα για νέες επιχειρηματικές συνεργασίες και βελτίωση υπηρεσιών που αφορούν τον επισκέπτη. Η πρόκληση παραμένει στην υλοποίηση — απαιτείται συντονισμός των φορέων, επενδύσεις σε υποδομές και στοχευμένη προβολή των τοπικών χαρακτηριστικών.

Από την πλευρά των διοργανωτών, η εκδήλωση εμφανίζεται ως βήμα για να ξεκινήσει ένας διάλογος συνεργασίας ανάμεσα σε παραγωγούς, επιχειρηματίες του τουρισμού και θεσμικά όργανα, με σκοπό την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών που επιθυμούν γνήσιες τοπικές εμπειρίες.