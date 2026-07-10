Νεκρά ψάρια καλύπτουν τμήματα της παραλίας Μουρτερή — άγνωστα τα αίτια

Μαζικά ξεβράσματα νεκρών ψαριών στην παραλία Μουρτερή της Εύβοιας προκάλεσαν ανησυχία σε κατοίκους και λουόμενους. Η έκταση του φαινομένου καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια.

Σοκαριστικό θέαμα στην ακτή Μουρτερή

Στην παραλία Μουρτερή στην Εύβοια εντοπίστηκε συλλογικά μια μεγάλη συγκέντρωση νεκρών ψαριών που κάλυπτε σημεία της ακτογραμμής και της θάλασσας. Το περιστατικό καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση κατοίκων του τόπου.

Άτομα που βρέθηκαν στο σημείο προσπάθησαν να απομακρύνουν όσες περισσότερες νεκρές οργανικές ουσίες ήταν δυνατόν, αλλά η ποσότητα ήταν τέτοια που απέτρεψε την πλήρη καθαριότητα της περιοχής με ιδία μέσα.

Τι είναι γνωστό μέχρι στιγμής

Η έκταση του φαινομένου φαίνεται σημαντική, με νεκρά ψάρια σε διάφορα τμήματα της ακτογραμμής και του παραθαλάσσιου νερού.

Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα για την αιτία — ερευνάται αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή σύνδεση με περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Κάτοικοι και λουόμενοι συμμετείχαν στις πρώτες ενέργειες καθαρισμού, χωρίς όμως να είναι δυνατή η πλήρης απομάκρυνση των νεκρών ψαριών.

Η απουσία επιβεβαιωμένων δεδομένων καθιστά αναγκαία την προσοχή όσων επισκέπτονται την περιοχή: αποφυγή κολύμβησης μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, αποφυγή επαφής με τα νεκρά ψάρια και άμεση αναφορά στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση νέων ευρημάτων.

Πιθανές επιπτώσεις και τοπικές συνέπειες

Ακόμα και χωρίς επιβεβαίωση της αιτίας, τέτοια περιστατικά έχουν συνήθως άμεσες συνέπειες για:

Δημόσια υγεία : ρύπανση και δυσοσμία, κίνδυνος για μικρόβια και παθογόνους οργανισμούς.

: ρύπανση και δυσοσμία, κίνδυνος για μικρόβια και παθογόνους οργανισμούς. Τοπική οικονομία : αρνητική επίπτωση σε λουόμενους και επισκέπτες, ειδικά ενόψει καλοκαιριού.

: αρνητική επίπτωση σε λουόμενους και επισκέπτες, ειδικά ενόψει καλοκαιριού. Θαλάσσιο οικοσύστημα: ενδεχόμενη δομική αλλαγή σε τοπικές πληθυσμιακές κοινότητες ψαριών.

Σημείο Κατάσταση Παραλία Μουρτερή Νεκρά ψάρια σε τμήματα ακτής και θάλασσας

Οι τοπικοί φορείς και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες αναμένεται να διενεργήσουν ελέγχους για τον προσδιορισμό των αιτίων (π.χ. τοξικά συμβάντα, μεταβολές στη θερμοκρασία ή την οξυγόνωση, μαζική θνησιμότητα ειδών). Μέχρι να υπάρξει ανακοίνωση, ισχύουν τα προληπτικά μέτρα που συνιστούν την αποχή από την επαφή με το θαλασσινό νερό στην πληγείσα ζώνη.

Για κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής: κρατήστε απομακρυσμένες τις δραστηριότητες αναψυχής κοντά στην ακτή, ενημερώστε τους επισκέπτες και δηλώστε κάθε νέα εμφάνιση νεκρών θαλάσσιων οργανισμών στις τοπικές αρχές.

Η εξέλιξη της έρευνας θα καθορίσει αν πρόκειται για τοπικό επεισόδιο ή για φαινόμενο ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί στενά και αναμένει επίσημη ενημέρωση.