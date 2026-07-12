Νεκρός 40χρονος στη Βασιλική — σορός εντοπίστηκε σε βράχια του αγκυροβολίου

Σοβαρό περιστατικό στη Βασιλική: ένας 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή του αγκυροβολίου. Η προανάκριση συνεχίζεται και θα ακολουθήσει νεκροψία-νεκροτομή.

Ανάσυρση νεκρού στη Βασιλική

Ένας 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής από τη θαλάσσια περιοχή του αγκυροβολίου στη Βασιλική της Λευκάδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πτώμα εντοπίστηκε πάνω στα βράχια και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία μαζί με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησε επιχείρηση ανάσυρσης.

Το θύμα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, διέμενε και εργαζόταν στη Βασιλική κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι πιθανότατα είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ηλικία: 40 ετών

40 ετών Τοποθεσία: Αγκυροβόλιο Βασιλικής

Αγκυροβόλιο Βασιλικής Χρονολογία συμβάντος: Μεσημέρι Κυριακής (12/7)

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι ο χώρος του αγκυροβολίου δεν τελεί υπό συνεχή φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό το δεδομένο ενδέχεται να σχετίζεται με την καθυστέρηση στον εντοπισμό ή τον τυχόν κίνδυνο για όσους επιχειρούν να ψαρέψουν νυχτερινές ώρες σε βραχώδη σημεία.

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Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου και πρόκειται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, που αναμένεται να προσφέρει ιατροδικαστικά συμπεράσματα για το περιστατικό. Μέχρι τότε δεν προκύπτει βεβαιότητα για το αν πρόκειται για ατύχημα κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ψαρέματος, παθολογικό επεισόδιο ή άλλη αιτία.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας σε παραθαλάσσιες περιοχές της Λευκάδας κατά τους θερινούς μήνες: η παρουσία επισκεπτών και εργαζομένων, οι νυχτερινές δραστηριότητες στην ακτή και η ελλιπής φύλαξη σε συγκεκριμένα σημεία δημιουργούν συνθήκες που απαιτούν προσοχή.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Βασιλικής, η συμβουλή των αρχών παραμένει να αποφεύγονται οι επικίνδυνες μετακινήσεις σε βραχώδεις ακτές τη νύχτα, να ενημερώνονται τρίτοι για τις κινήσεις τους και να τηρούνται τα μέτρα αυτοπροστασίας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες και ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.