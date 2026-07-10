Νέο καθημερινό πρωινό πρόγραμμα της ΕΡΤ από την Ήπειρο: ενημέρωση και σχόλιο

Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη το πρωί ξεκινά νέο δίωρο ραδιοφωνικό πρόγραμμα με ειδησεογραφία και σχολιασμό από την περιοχή, με στόχο την τοπική ενημέρωση και την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους πολίτες.

Νέο πρόγραμμα και ενισχυμένες επικοινωνίες για την περιφερειακή ραδιοφωνία

Η δημόσια ραδιοφωνία της περιοχής ενισχύει το πρωινό της πρόγραμμα με καθημερινή παραγωγή που στοχεύει στην τοπική ειδησεογραφία και τον σχολιασμό. Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται ζωντανά από την περιοχή της Άρτας και προγραμματίζεται για τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη, στην πρωινή ζώνη.

Η εκπομπή φιλοδοξεί να προσφέρει στους ακροατές τοπικά νέα και αναλύσεις με έμφαση στα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα στην Ήπειρο, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διασύνδεση ανάμεσα στην κεντρική παραγωγή και τους τοπικούς ακροατές.

Ρυθμός εκπομπής: Δευτέρα–Πέμπτη, πρωινές ώρες.

Δευτέρα–Πέμπτη, πρωινές ώρες. Τόπος μετάδοσης: ζωντανή σύνδεση από την Άρτα.

ζωντανή σύνδεση από την Άρτα. Στόχος: ειδησεογραφία και σχολιασμός με τοπικό πρόσημο.

Στην παραγωγή και τεχνική υποστήριξη συμμετέχουν τοπικά στελέχη της δημόσιας ραδιοφωνίας, ενώ η διαδικασία προβλέπει και την ενεργή συμμετοχή του κοινού μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας προς τον σταθμό.

Μέσο Στοιχείο Ζωντανή μετάδοση Άρτα (στουντιακή σύνδεση) Ημερομηνία έναρξης Προγραμματισμένη για εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα

Για την επαφή με το κοινό και την αποδοχή των θεμάτων, ο περιφερειακός σταθμός ενισχύει τα κανάλια επικοινωνίας με το κοινό, προσφέροντας τηλεφωνικές γραμμές, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Η δυνατότητα ακρόασης επεκτείνεται και σε ψηφιακές πλατφόρμες, εξασφαλίζοντας πρόσβαση τόσο εντός όσο και εκτός της περιφέρειας.

Η ενίσχυση του τοπικού ραδιοφωνικού προγράμματος έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων της Ηπείρου: παρέχει έγκαιρη ενημέρωση για θέματα τοπικής πολιτικής, υπηρεσιών, μεταφορών και κοινωνικών εξελίξεων, ενώ ταυτόχρονα δίνει φωνή σε τοπικούς φορείς και πολίτες.

Καθώς το πρόγραμμα αποκτά σταδιακά ροή, αναμένεται να καταστεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν έγκυρες, περιφερειακές ειδήσεις και στοχευμένες αναλύσεις που αφορούν την καθημερινή ζωή στην Ήπειρο.

Πρακτικά για το κοινό: Οι ακροατές μπορούν να επικοινωνούν με τον σταθμό μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να παρακολουθούν εκπομπές σε live streaming και on demand στην αντίστοιχη εφαρμογή και πλατφόρμα του περιφερειακού φορέα.

Η νέα πρωινή εκπομπή εντάσσεται στην προσπάθεια αναβάθμισης της τοπικής ενημέρωσης και ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ των περιφερειακών πόλεων και των υπηρεσιών δημόσιας ραδιοφωνίας.