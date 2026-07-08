Νέο myPoint στην Κηφισιά: σύγχρονη εξυπηρέτηση με 4.000 επισκέψεις και παρουσία κυβερνητικών στελεχών

Εγκαίνια του νέου myPoint στην Κηφισιά με την παρουσία του Κωστή Χατζηδάκη και του Γιώργου Πιτσιλή. Παρουσιάστηκαν στοιχεία χρήσης των νέων σημείων εξυπηρέτησης και του τηλεφωνικού κέντρου 1521.

Νέο φυσικό σημείο εξυπηρέτησης στην πόλη

Στην Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου myPoint της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Στην τελετή παρέστη επίσης ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτά, όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις των μέσων. Τα εγκαίνια εντάσσονται στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ για ενιαία φυσική ταυτότητα εξυπηρέτησης σε σημεία myPoint σε όλη την Αττική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τα νέα σημεία myPoint στην Αττική έχουν ήδη καταγράψει σημαντική κίνηση, στοιχείο που υπογραμμίζει την αποδοχή της νέας προσέγγισης από τους πολίτες και τη σημαντική ζήτηση για διά ζώσης εξυπηρέτηση παράλληλα με τα ψηφιακά κανάλια.

Στοιχεία χρήσης και απόδοση του δικτύου

Από την έναρξη λειτουργίας των έξι (6) myPoint στην Αττική έως σήμερα, η ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής δεδομένα:

4.000 πολίτες επισκέφθηκαν συνολικά τα νέα σημεία.

πολίτες επισκέφθηκαν συνολικά τα νέα σημεία. Κατά μέσο όρο 180 άτομα εξυπηρετούνται ημερησίως.

Τα φυσικά σημεία λειτουργούν σε συνέργεια με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης.

«Τα 6 νέα καταστήματα myPoint παραπέμπουν σ’ ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό περιβάλλον και δεν θυμίζουν σε τίποτα τις παλιές Εφορίες», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατά την παρουσία του.

Στο τηλεφωνικό κέντρο 1521 η ΑΑΔΕ δημοσιοποίησε στοιχεία από την περίοδο 29/07/2025 έως 03/07/2026, που αποτυπώνουν την απόδοση του πολυκαναλικού συστήματος:

Δείκτης Αριθμός / Ποσοστό Εισερχόμενες κλήσεις 753.210 Απαντηθείσες κλήσεις 680.439 Δείκτης εξυπηρέτησης 81,2% Μέσος χρόνος αναμονής 21 δευτερόλεπτα Μέση διάρκεια κλήσης 6΄51"

Τοπικές επιπτώσεις για την Κηφισιά

Για τους κατοίκους της Κηφισιάς η λειτουργία ενός σύγχρονου myPoint σημαίνει απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν μετακινήσεις σε κεντρικές υπηρεσίες. Η ύπαρξη του φυσικού σημείου σε συνδυασμό με το αποδεδειγμένα αποτελεσματικό τηλεφωνικό κέντρο αναμένεται να μειώσει τις αναμονές και τις μετακινήσεις για απλά διοικητικά θέματα, ιδίως για ευπαθείς ομάδες ή πολίτες με περιορισμένο ψηφιακό αίσθημα ασφάλειας.

Η τοπική διοίκηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα κληθούν να παρακολουθήσουν τη ροή των επισκέψεων και την ποιότητα της εξυπηρέτησης ώστε να εντοπιστούν τυχόν ανάγκες προσαρμογής, ειδικά κατά τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας.

Τα myPoint της Αττικής προγραμματίζεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, με επόμενους σταθμούς που έχουν αναφερθεί να είναι περιοχές όπως η Καλλιθέα, το Γαλάτσι και ο Πειραιάς. Η τοπική κοινότητα θα παρακολουθεί κατά πόσο η ανάπτυξη του δικτύου θα συνοδευτεί από σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και επαρκή στελέχωση.