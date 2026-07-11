Νύχτα αποκλεισμών στην Εσωτερική Περιφερειακή: κυκλοφορία κλειστή δυτικά μεταξύ Κ6 και Κ5

Από τις 23:00 του Σαββάτου έως τις 05:00 της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας), λόγω εργασιών για το έργο Flyover. Η Διεύθυνση Τροχαίας καλεί σε προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Προσωρινός αποκλεισμός τμήματος της Εσωτερικής Περιφερειακής απόψε

Το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026 θα εφαρμοστεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς δυτικά της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα που εκτείνεται μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας). Ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 23:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής και γίνεται για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου Flyover.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά θα διακοπεί στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων), ενώ το ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Η εκτροπή των οχημάτων θα γίνεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων).

(Μετεώρων). Η συνέχεια της πορείας θα γίνεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

και του αστικού ιστού. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα αποκλεισμένα τμήματα και να τηρούν τη σήμανση.

Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο τμήμα αναμένεται να μεταβάλει την κίνηση στο δυτικό τμήμα του δακτυλίου της πόλης και στις κύριες προσβάσεις προς την Εγνατία Οδό για όσους κινούνται προς και από την ανατολική περιφέρεια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά τη διέλευση από τις παρακαμπτήριες διαδρομές και τις εισόδους/εξόδους του κόμβου Κ6, όπου προβλέπεται αύξηση της πυκνότητας κυκλοφορίας και πιθανές καθυστερήσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Σάββατο 11/07/2026 (βράδυ) Ώρες αποκλεισμού 23:00 - 05:00 Επαναφορά κυκλοφορίας Πρωί Κυριακής (05:00) Εμπλεκόμενο τμήμα Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, από Α/Κ Κ6 έως Α/Κ Κ5 (ρεύμα προς δυτικά) Αιτία Εργασίες για το έργο Flyover

Για το κοινό, οι βασικές πρακτικές συνέπειες είναι:

αύξηση χρόνου διαδρομής για όσους κινούνται από/προς το δυτικό τμήμα της πόλης κατά τις ώρες του αποκλεισμού,

πιθανή συμφόρηση στον αστικό ιστό γύρω από την Ανδρέα Παπανδρέου,

αλλαγή δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών που χρησιμοποιούν το τμήμα της Περιφερειακής (εξαρτάται από τις αποφάσεις του ΟΑΣΘ και των αρμοδίων αρχών).

Η Διεύθυνση Τροχαίας υπογραμμίζει ότι η συμμόρφωση με την προσωρινή σήμανση είναι απαραίτητη για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Καθώς πρόκειται για νυχτερινές εργασίες μεγάλης έκτασης, οι οδηγοί που δεν είναι αναγκαίο να μετακινηθούν καλούνται να αναβάλουν τα δρομολόγια ή να επιλέξουν εναλλακτικές ώρες μετακίνησης.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής θα επωφεληθούν αν προγραμματίσουν τα δρομολόγια φορτοεκφορτώσεων και υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός του ωραρίου αποκλεισμού. Για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, προτείνεται η παρακολούθηση των ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και των ιστότοπων τοπικών αρχών.

Ενημερώσεις για τυχόν επεκτάσεις ή μεταβολές στο χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.