Ο Γ.Σ. Σοφάδων ενισχύεται με τον 20χρονο περιφερειακό Δημήτρη Καλλιακούδα

Ο 20χρονος καλαθοσφαιριστής, ύψους 1,98 μ., κατεβαίνει στην ομάδα των Σοφάδων ως επιλογή για τις θέσεις «2» και «3», με εμπειρία σε National League και κατάκτηση τίτλου στην Elite League.

Νέα μεταγραφή για τον Γ.Σ. Σοφάδων

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Σοφάδων ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Δημήτρη Καλλιακούδα, ενός 20χρονου περιφερειακού με ύψος 1,98 μ. και εμπειρία σε εθνικά πρωταθλήματα. Η μεταγραφή ενισχύει τη γραμμή των περιφερειακών της ομάδας, καθώς ο παίκτης καλύπτει τις θέσεις «2» και «3».

Ο Καλλιακούδας γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 2005 και ξεκίνησε το μπάσκετ από τη Δόξα Παραλίας, πριν ενταχθεί το 2016 στις υποδομές του Προμηθέα και στο πρόγραμμα «ΝΟΥΣ». Οι εμπειρίες του σε επίπεδο συλλόγων και υποδομών αποτελούν βασικό στοιχείο του αγωνιστικού του προφίλ.

Στην πορεία του κατέγραψε συμμετοχές σε επίπεδο National League 2 και National League 1, σημειώνοντας σημαντικά επιδόσεις σε αρκετές σεζόν. Τη σεζόν 2024-25 επέστρεψε στον Προμηθέα 2014 και την προηγούμενη χρονιά συμμετείχε ενεργά στη Δόξα Λευκάδας, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της Elite League και την άνοδο στην GBL.

Θέσεις: 2 (συνήθως σουτέρ/φτερό) και 3 (σμολ-φόργουορντ)

2 (συνήθως σουτέρ/φτερό) και 3 (σμολ-φόργουορντ) Ύψος: 1,98 μ.

1,98 μ. Καταγωγή: Πάτρα

Πάτρα Προηγούμενοι σταθμοί: Δόξα Παραλίας, Προμηθέας (υποδομές), Προμηθέας 2014, ΕΦΑΟ Ζωγράφου, Δόξα Λευκάδας

Αναλυτικότερα, ο νεαρός έκανε ντεμπούτο στη National League 2 την περίοδο 2022-23 με τον Προμηθέα 2014 σε ηλικία 16 ετών, καταγράφοντας μέσους όρους που ξεχώρισαν για την ηλικία του: 9,6 πόντοι και 1,7 τρίποντα ανά παιχνίδι σε 24 συμμετοχές. Στη συνέχεια ανέβηκε κατηγορία με τον ΕΦΑΟ Ζωγράφου και είχε 6,8 πόντους μ.ο. στη National League 1 ως «rookie» της κατηγορίας.

Σεζόν/Κατηγορία Ομάδα Μ.Ο. Πόντων Σημειώσεις 2022-23 / National League 2 Προμηθέας 2014 9,6 24 συμμετοχές, 42 τρίποντα συνολικά 2023-24 / National League 1 ΕΦΑΟ Ζωγράφου 6,8 rookie στην κατηγορία 2024-25 / National League 1 Προμηθέας 2014 9,4 37 τρίποντα συνολικά 2025-26 Δόξα Λευκάδας 3,6 21 συμμετοχές, κατάκτηση Elite League

Σε επίπεδο υποδομών, ο Καλλιακούδας έχει κατακτήσει με τον Προμηθέα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων (2020-21) με αξιοσημείωτες επιδόσεις: 10,8 πόντοι, 7,2 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 1,4 κλέψιμα μ.ο. ανά παιχνίδι. Επίσης συμμετείχε επιτυχώς σε πανελλήνιες διοργανώσεις Εφήβων, όπου κατέγραψε διαφοροποιημένους ρόλους και στατιστικά ανά έτος.

Η προσθήκη του στην ομάδα των Σοφάδων δείχνει πρόθεση ενίσχυσης με νεαρούς παίκτες που διαθέτουν εμπειρία στα εθνικά πρωταθλήματα και τεχνικές ικανότητες στην περιφέρεια και στα σουτ από μακριά. Για την τοπική εξέλιξη, αφορά κυρίως την προοπτική μεγαλύτερης ευελιξίας στη γραμμή των περιφερειακών και πρόσθετες επιλογές σε περιφερειακή επίθεση και πίεση στην άμυνα του αντιπάλου.

Οι φίλοι του Γ.Σ. Σοφάδων αναμένουν να δουν πώς ο 20χρονος θα ενταχθεί στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, ποιο ρόλο θα καλύψει στο νέο πρωτάθλημα και πώς θα αξιοποιηθούν οι ικανότητές του στο τρίποντο και στη δημιουργία. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο έχουν πλέον ένα νέο εργαλείο για να δουλέψουν την ομάδα ενόψει της προετοιμασίας.

Η ανακοίνωση κλείνει έναν κύκλο φιλοξενίας νέων ταλέντων στην περιοχή και δίνει στη δημοτική κοινότητα ένα ακόμη θέμα συζήτησης για την αθλητική σεζόν που έρχεται.