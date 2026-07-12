Ο Κώστας Πάττας επιστρέφει στη Ρόδο ως Τεχνικός Διευθυντής

Ο Α.Σ. Ρόδος ανακοίνωσε την επιστροφή του εμβληματικού πρώην αρχηγού Κώστα Πάττα, ο οποίος αναλαμβάνει Τεχνικός Διευθυντής και θα συντονίσει το μεταγραφικό και αγωνιστικό πλάνο του συλλόγου.

Αναθεώρηση στρατηγικής με πρόσωπο κλειδί για την επόμενη σεζόν

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ρόδος προχώρησε στην επίσημη τοποθέτηση του Κώστα Πάττα ως Τεχνικού Διευθυντή, σε κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη του σχεδιασμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η επιλογή αυτή φέρνει στην πρώτη γραμμή έναν παλαιό αρχηγό του συλλόγου, ο οποίος έχει συνδεθεί με την ιστορία της Ρόδου τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προσωρινής Διοίκησης, η επιστροφή του Πάττα εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια νομιμοποίησης του σωματείου και προετοιμασίας για αρχαιρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκινά και η υλοποίηση του μεταγραφικού και αγωνιστικού σχεδιασμού.

«Η Προσωρινή Διοίκηση του Α.Σ. Ρόδος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή ενός ανθρώπου που έχει ταυτίσει το όνομα του με την ιστορία και τις αξίες του συλλόγου μας. Ο Κώστας Πάττας αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή, επιστρέφοντας στο 'σπίτι' του για να ηγηθεί της νέας προσπάθειας που ξεκινάει η ομάδα μας.»

Ο νέος Τεχνικός Διευθυντής θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τμήμα, συνεργαζόμενος στενά με το προπονητικό επιτελείο. Το εγχείρημα βασίζεται στην αρχή να εμπιστευτούν οι ιθύνοντες ανθρώπους με ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο και αποδεδειγμένη προσφορά στο έργο του.

Ρόλος: Συντονισμός μεταγραφικού σχεδιασμού και γέφυρα διοίκησης-ποδοσφαιρικού τμήματος.

Συντονισμός μεταγραφικού σχεδιασμού και γέφυρα διοίκησης-ποδοσφαιρικού τμήματος. Στόχος: Οργάνωση της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ενίσχυση της συνοχής συλλόγου.

Οργάνωση της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ενίσχυση της συνοχής συλλόγου. Πλαίσιο: Ητοποθέτηση γίνεται παράλληλα με διαδικασίες νομιμοποίησης του σωματείου και προετοιμασία αρχαιρεσιών.

Για τους κατοίκους της Ρόδου και τους φιλάθλους του συλλόγου, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια προσπάθεια σταθεροποίησης. Η επιστροφή ενός προσώπου που έχει υπάρξει «σημαία» του συλλόγου μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και να διευκολύνει τον συντονισμό στις μεταγραφές, ωστόσο τα αποτελέσματα θα κριθούν από τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο προπονητικού επιτελείου και προσθήκων στο ρόστερ.

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Ειδικότερα, αναμένεται ότι η παρουσία του Πάττα θα επιταχύνει τις διαδικασίες επιλογής παικτών και την εφαρμογή μιας ενιαίας φιλοσοφίας μέσα στην ομάδα. Σε τοπικό επίπεδο, αυτό μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στους επαγγελματίες του τοπικού ποδοσφαίρου, στις ακαδημίες και στην κινητοποίηση των οπαδών εν όψει της νέας σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά από την τοπική κοινωνία, καθώς η Ρόδος επιδιώκει να επανακτήσει δυναμική στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν τον ρυθμό και το βάθος των αλλαγών που θα υλοποιηθούν στο ρόστερ και στην οργάνωση του συλλόγου.