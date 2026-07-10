Σε έλεγχο η φωτιά σε επιχείρηση στο Καλοχώρι, μία σύλληψη και μήνυμα 112

Περιορισμένες εντός της εγκατάστασης οι φλόγες στο Καλοχώρι, συνεχίζεται η κατάσβεση από την Πυροσβεστική. Υπάρχει τουλάχιστον μία σύλληψη και νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα 112 για κλείσιμο παραθύρων.

Πυρκαγιά σε εταιρική εγκατάσταση στο Καλοχώρι — εικόνα βελτιωμένη αλλά με συνέπειες

Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη — Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει από το απόγευμα της Πέμπτης η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση εταιρείας μεταφορών στο Καλοχώρι, στη δυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης παρέμενε σε εξέλιξη κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η νωρίτερη εστία εντοπίστηκε σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια οι φλόγες πέρασαν τον περίβολο της μονάδας, όπου κάηκαν παλέτες και πλαστικά. Στη συνέχεια η φωτιά εισήλθε στο εσωτερικό της κτιριακής εγκατάστασης, γεγονός που αύξησε την πολυπλοκότητα της επιχείρησης της Πυροσβεστικής.

Ώρα εκδήλωσης: περίπου 15:00 (τοπική).

περίπου 15:00 (τοπική). Ενέργειες Πολιτείας: επέμβαση δυνάμεων της Πυροσβεστικής και έκδοση μηνύματος 112 προς κατοίκους.

επέμβαση δυνάμεων της Πυροσβεστικής και έκδοση μηνύματος 112 προς κατοίκους. Έρευνα: πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον μία σύλληψη για το περιστατικό.

Το μήνυμα από την υπηρεσία 112 κάλεσε τους πολίτες να κλείσουν τα παράθυρα, προληπτικό μέτρο diante της έντονης οσμής καπνού και πιθανής εισπνοής ρυπασμένων αερίων. Η έκδοση τέτοιου μηνύματος υπογραμμίζει τον κίνδυνο για την τοπική ατμόσφαιρα όταν σε φωτιά συμμετέχουν εύφλεκτα υλικά όπως πλαστικά και ξύλινες παλέτες.

Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη καθώς φέρεται ότι άτομα προέβησαν σε θερμές εργασίες σε παρακείμενο οικόπεδο, οι οποίες πιθανόν πυροδότησαν ή συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και την τυχόν εμπλοκή τρίτων συνεχίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Στιγμή Γεγονός ≈15:00 Έναρξη φωτιάς σε ξερά χόρτα Μεταγενέστερα Επέκταση σε περίβολο και στο εσωτερικό της επιχείρησης 16:13 Έκδοση μηνύματος 112 για κλείσιμο παραθύρων Αργότερα Περιορισμός φλόγων και τουλάχιστον μία σύλληψη

Για τους κατοίκους της δυτικής Θεσσαλονίκης και όσους εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή, οι βασικές οδηγίες παραμένουν προληπτικές: αποφεύγετε την άσκοπη παραμονή σε εξωτερικούς χώρους όσο διαρκεί έντονη όχληση από καπνό, κλείνετε πόρτες και παράθυρα και περιορίστε τον αερισμό με ανοικτά ανοίγματα σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, ερεθισμός στα μάτια ή έντονος βήχας, συστήνεται επικοινωνία με υπηρεσίες υγείας.

Η υπόθεση θα ακολουθήσει την τακτική διαδικασία διερεύνησης: εξέταση των συνθηκών εκδήλωσης, εκτίμηση πιθανών ευθυνών και αξιολόγηση των επιπτώσεων στην επιχείρηση. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφόρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τις αρμόδιες αρχές αναμένεται να διευκρινίσει τόσο τα αίτια όσο και το εύρος των ζημιών.

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί την εξέλιξη, ενώ οι αρχές επισημαίνουν την ανάγκη προσοχής κατά τις εργασίες που εμπεριέχουν χρήση θερμότητας κοντά σε εύφλεκτη ύλη.