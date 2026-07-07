Παλαιό Φάληρο: Δύο υποτροφίες ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ για νέους 18-26 έως 24 Ιουλίου

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου προκηρύσσει μία διετή και μία ετήσια υποτροφία στα ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ για δημότες και κατοίκους 18-26 ετών, με αιτήσεις μέχρι 24/07/2026 και επιλογή βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Στόχευση στην πρόσβαση νέων σε ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει τη χορήγηση δύο υποτροφιών για σπουδές στα ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ (Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης), στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και κατόπιν σχετικής προσφοράς του εκπαιδευτικού φορέα. Πρόκειται για μία διετούς φοίτησης και μία ετήσια υποτροφία, που αφορούν αποκλειστικά έναρξη σπουδών στο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους και νέες του Δήμου που επιδιώκουν ένα οργανωμένο βήμα στην ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, με προοπτική άμεσης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι δημότες και κάτοικοι Παλαιού Φαλήρου, ηλικίας 18 έως 26 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το παράρτημα που τους εξυπηρετεί (Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη) και οποιαδήποτε ειδικότητα από τη λίστα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη. Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως εισόδημα, κατάσταση ανεργίας και οικογενειακή κατάσταση (π.χ. τριτεκνία/πολυτεκνία).

Κριτήρια, προτεραιότητα και εκπτώσεις για τους μη επιλεγέντες

Όπως προβλέπεται, προτεραιότητα θα έχουν όσοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα από τα καθορισμένα κριτήρια ή αντιμετωπίζουν επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες στο βιοτικό τους επίπεδο. Σημαντικό είναι ότι οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν θα λάβουν ουσιαστική έκπτωση στα δίδακτρα, ώστε να παραμένει ανοιχτή η εκπαιδευτική διέξοδος για ευρύτερο αριθμό νέων του Δήμου.

Δομή σπουδών και πρακτικές λεπτομέρειες

Οι υποτροφίες καλύπτουν πλήρη φοίτηση. Σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ διατηρούν το δικαίωμα να μην το προσφέρουν. Τότε, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει εναλλακτικό πρόγραμμα, ώστε να μη χαθεί η εκπαιδευτική ευκαιρία. Το καθεστώς αυτό δίνει ευελιξία στους ωφελούμενους, χωρίς να μεταβάλλεται ο πυρήνας του οφέλους.

«Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08/07 έως και 24/07/2026»

Η περίοδος αυτή είναι στενή και απαιτεί έγκαιρη συγκέντρωση δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους της προκήρυξης και τη φόρμα αίτησης που είναι διαθέσιμα μέσω του σχετικού συνδέσμου της ανακοίνωσης.

Τι σημαίνει για τις γειτονιές του Παλαιού Φαλήρου

Η στοχευμένη ενίσχυση νέων σε ηλικίες κρίσιμες για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής κοινωνικής συνοχής. Η δυνατότητα φοίτησης σε τέσσερις αστικές έδρες και η ελευθερία επιλογής ειδικότητας, προσαρμόζουν την υποτροφία στις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών του Νότιου Τομέα. Με την επιλογή βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, οι υποτροφίες κατευθύνονται εκεί όπου η οικονομική ανάσα και η τεχνική κατάρτιση μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

Χρήσιμες πληροφορίες συνοπτικά

Δικαιούχοι: Δημότες και κάτοικοι Παλαιού Φαλήρου, 18-26 ετών

Δημότες και κάτοικοι Παλαιού Φαλήρου, 18-26 ετών Υποτροφίες: 1 διετούς φοίτησης, 1 ετήσια

1 διετούς φοίτησης, 1 ετήσια Έναρξη σπουδών: Ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 Παράρτημα φοίτησης: Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη

Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη Επιλογή: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια Προθεσμία αιτήσεων: 08/07 – 24/07/2026

Στοιχείο Περιγραφή Αριθμός υποτροφιών 2 (1 διετής, 1 ετήσια) Ηλικίες 18–26 ετών Κάλυψη Πλήρους φοίτησης Παραρτήματα Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη Κριτήρια Εισόδημα, ανεργία, τριτεκνία/πολυτεκνία κ.ά. Αιτήσεις 08/07 – 24/07/2026

Για την ορθή προετοιμασία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέξουν στη προκήρυξη για τη λίστα ειδικοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η έγκαιρη υποβολή και η πλήρης τεκμηρίωση των κοινωνικοοικονομικών στοιχείων ενισχύουν τις πιθανότητες επιλογής.