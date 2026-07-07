Παράλιο Άστρος: Μια βραδιά Καραγκιόζη και ρεμπέτικου στο «Μελίνα Μερκούρη»

Μία και μόνη βραδιά στο ανοιχτό θέατρο Παραλίου Άστρους «Μελίνα Μερκούρη»: θέατρο σκιών για τα παιδιά και ζωντανό ρεμπέτικο γλέντι για όλους, την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 21:00.

Διπλό πολιτιστικό ραντεβού στο Παράλιο Άστρος

Μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά με δύο διαδοχικές εμπειρίες προγραμματίζεται για την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο ανοιχτό θέατρο Παραλίου Άστρους «Μελίνα Μερκούρη». Το πρόγραμμα συνδυάζει την παράδοση του ελληνικού θεάτρου σκιών με ζωντανή ρεμπέτικη μουσική, προτείνοντας μια καθαρά οικογενειακή έξοδο για κατοίκους και επισκέπτες του Άστρους. Η έναρξη έχει οριστεί για τις 21:00 και η εκδήλωση είναι για μία μόνο βραδιά.

Ο Καραγκιόζης για τους μικρούς – και όχι μόνο

Πρώτο μέρος της βραδιάς είναι η παράσταση Θεάτρου Σκιών «Γεια σου Γιάνναρε», αφιέρωμα στον αγαπημένο καραγκιοζοπαίχτη Γιάνναρο. Η παραγωγή αναβιώνει τον γνώριμο κόσμο του Καραγκιόζη με χιούμορ, σάτιρα και διαδραστικές στιγμές, κάνοντας το θέαμα ιδιαίτερα προσιτό στα παιδιά, αλλά και οικείο στους μεγαλύτερους που μεγάλωσαν με τις φιγούρες του θεάτρου σκιών. Όπως τονίζουν οι διοργανωτές:

«Ελάτε για τον Καραγκιόζη… μείνετε για το γλέντι!»

Ζωντανό γλέντι με ρεμπέτικα και λαϊκά

Μετά το θέατρο σκιών, τη σκυτάλη παίρνει μια αυθεντική ρεμπέτικη κομπανία. Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Σωτήρης Παπατραγιάννης, Δημήτρης Κρανίδας και Αργύρης Νικολάου, με ρεπερτόριο από αγαπημένα ρεμπέτικα και λαϊκά. Η συνέχεια προβλέπεται χορευτική, με γνώριμες μελωδίες που συνδέουν γενιές και ταιριάζουν στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του Παραλίου Άστρους.

Ώρα, χώρος και πρόγραμμα

Πότε Τετάρτη 22 Ιουλίου, 21:00 Πού Ανοιχτό Θέατρο Παραλίου Άστρους «Μελίνα Μερκούρη» Πρόγραμμα 1) Θέατρο Σκιών «Γεια σου Γιάνναρε» 2) Ζωντανή ρεμπέτικη μουσική Εισιτήρια Διατίθεται προπώληση (σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών)

Η συγκεκριμένη χωροθέτηση στο ανοιχτό θέατρο διευκολύνει τη ροή του κοινού και αξιοποιεί τη φυσική ακουστική του χώρου. Για τους μόνιμους κατοίκους και τους παραθεριστές, η βραδιά αποτελεί ευκαιρία επαφής με ζωντανά στοιχεία της λαϊκής μας παράδοσης, σε συνθήκες που ευνοούν τη συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας.

Τι σημαίνει για την τοπική κίνηση

Εκδηλώσεις αυτού του τύπου συχνά δημιουργούν αυξημένη κινητικότητα γύρω από το θέατρο και την παραλιακή ζώνη. Αναμένεται μεγαλύτερη ζήτηση για στάθμευση και τραπεζοκαθίσματα πριν και μετά το πρόγραμμα, με θετικό αντίκτυπο σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής του Παραλίου Άστρους. Για το κοινό που σχεδιάζει να παρακολουθήσει, είναι φρόνιμη η έγκαιρη προσέλευση, ώστε να εξασφαλιστούν θέσεις και να αποφευχθεί πιθανά αυξημένη κίνηση λίγο πριν την έναρξη.

Παράδοση που συναντά το καλοκαίρι

Ο συνδυασμός θεάτρου σκιών και ρεμπέτικου συνιστά επιλογή που συνομιλεί με την ιστορία της λαϊκής τέχνης στην Ελλάδα. Το θέατρο σκιών προσφέρει στα παιδιά επαφή με μια ζωντανή μορφή αφήγησης, ενώ τα ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια λειτουργούν ως κοινός πολιτισμικός κώδικας για νεότερους και παλαιότερους. Στο Παράλιο Άστρος, όπου οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις αποτελούν σταθερό σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, το συγκεκριμένο σχήμα ενισχύει τη συνέχεια της παράδοσης με τρόπο προσιτό και συμμετοχικό.

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Ώρα έναρξης: 21:00 (συνίσταται άφιξη νωρίτερα για ομαλή είσοδο).

21:00 (συνίσταται άφιξη νωρίτερα για ομαλή είσοδο). Εισιτήρια: προβλέπεται προπώληση σύμφωνα με τους διοργανωτές.

προβλέπεται σύμφωνα με τους διοργανωτές. Πρόγραμμα: πρώτα παράσταση Καραγκιόζη, έπειτα ζωντανό ρεμπέτικο γλέντι.

Η διοργάνωση στοχεύει να ενώσει μικρούς και μεγάλους σε ένα κοινό κάλεσμα για γέλιο, μουσική και μνήμη. Σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές βραδιές γεμίζουν την παραλιακή με κόσμο, η συγκεκριμένη πρόταση ξεχωρίζει για την αυθεντικότητά της και την απλότητα με την οποία φέρνει τον πολιτισμό κοντά στην καθημερινότητα του Άστρους.