Πέθανε 72χρονη που είχε επανέλθει μετά από ΚΑΡΠΑ σε παραλία του Θερμαϊκού

Η γυναίκα είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία Ποταμός Επανομής και επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών. Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Συμβάν και εξέλιξη

Μία 72χρονη λουόμενη, που νωρίς το πρωί της Πέμπτης ανασύρθηκε αναίσθητη από τη θαλάσσια ζώνη της παραλίας Ποταμός Επανομής, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα είχε επανέλθει αρχικά χάρη στην επέμβαση των ναυαγοσωστών, οι οποίοι είχαν εφαρμόσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, μετά την επιτυχή προσπάθεια επαναφοράς, η 72χρονη παρελήφθη περίπου στις 13:00 από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου τελικά κατέληξε.

Τοπικές αρχές και διαδικασία διερεύνησης

Σε ανακοίνωση που δόθηκε νωρίτερα ο Δήμος Θερμαϊκού ανέφερε τον επαγγελματισμό των ναυαγοσωστών και σημείωσε την προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας στις οργανωμένες παραλίες. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το A' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προσδιορισθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους λουόμενους

Το περιστατικό υπενθυμίζει τον ρόλο των ναυαγοσωστών αλλά και την ανάγκη για έγκαιρη και οργανωμένη παρέμβαση σε περιστατικά που αφορούν ευπαθείς κατηγορίες λουόμενων, ειδικά ηλικιωμένους. Για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες, η υπόθεση έχει πρακτικές συνέπειες:

Επιβεβαίωση της σημασίας της παρουσίας εξειδικευμένου προσωπικού στις οργανωμένες παραλίες.

Ανάγκη ενημέρωσης για πρώτες βοήθειες και βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας στο νερό.

Σημαντικότητα της άμεσης κινητοποίησης ΕΚΑΒ και λιμενικών αρχών όταν προκύπτει περιστατικό.

Χρονολόγιο συμβάντος

Στιγμή Γεγονός Πρωί Πέμπτης Ανασύρθηκε αναίσθητη η 72χρονη στην παραλία Ποταμός Επανομής Άμεσα Ναυαγοσώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ και πέτυχαν την επαναφορά ≈ 13:00 Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε τη γυναίκα στο Παπανικολάου Αργότερα την ίδια μέρα Η 72χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Οι τοπικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας αναμένεται να παραθέσουν περαιτέρω πληροφορίες μετά το πέρας της προανάκρισης.

Σημείωση για τους πολίτες: Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος στη θάλασσα, καλό είναι να ενημερώνονται άμεσα οι ναυαγοσώστες της παραλίας και το 166 του ΕΚΑΒ, και να αποφεύγουν αυτοσχέδιες παρεμβάσεις αν δεν έχουν κατάλληλη εκπαίδευση.