Πώληση πάρκινγκ στο Μαρούσι: η Trastor ρευστοποιεί 555 θέσεις στο «Αίθριο» έναντι €4,05 εκατ.

Η Trastor πούλησε τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων του εμπορικού κέντρου «Αίθριο» στο Μαρούσι — τρεις υπόγειες στάθμες, 16.053 τ.μ. και 555 θέσεις — έναντι <strong>€4,05 εκατ.</strong>, σε κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων της εταιρείας.

Συναλλαγή και τεχνικά χαρακτηριστικά

Η Trastor Property Investments ανακοίνωσε την πώληση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο «Αίθριο», στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 40, στο κέντρο του Μαρουσίου. Το ακίνητο αναπτύσσεται σε τρία υπόγεια επίπεδα και ένα επίπεδο πλατείας, καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 16.053 τ.μ. και παρέχοντας 555 θέσεις στάθμευσης, μαζί με βοηθητικούς χώρους όπως γραφείο διαχείρισης και πλυντήριο αυτοκινήτων. Το τελικό τίμημα της συναλλαγής είναι €4,05 εκατ..

Η πώληση αφορά ένα ακίνητο με λειτουργική σχέση προς το εμπορικό κέντρο και άμεσο αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα και το κόστος στάθμευσης στην περιοχή.

Στρατηγική της εταιρείας και σημασία για τοπική αγορά

Η διοίκηση της Trastor, με επικεφαλής τον κ. Τάσο Καζίνο, παρουσιάζει την ενέργεια ως μέρος ευρύτερης πολιτικής ρευστοποίησης παλαιότερων περιουσιακών στοιχείων που δεν εντάσσονται πλέον στον στόχο του χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναλλαγή έκλεισε σε επίπεδο περίπου 18,8% πάνω από την πιο πρόσφατη ανεξάρτητη αποτίμηση.

«η ολοκλήρωση της συναλλαγής σε τίμημα κατά 18,8% υψηλότερο από την πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη αποτίμηση αντανακλά τόσο την ποιότητα του ακινήτου όσο και τη στρατηγική της εταιρείας για τη ρευστοποίηση παλαιότερων περιουσιακών στοιχείων»

Η πώληση έρχεται μετά από δύο ακόμη αποεπενδύσεις εντός του έτους (κτίριο γραφείων στην Αγίου Κωνσταντίνου 57 τον Απρίλιο και κτίριο στη Λ. Κηφισίας 168 τον Ιούνιο), όπου τα τελικά τιμήματα επίσης ξεπέρασαν τις πρόσφατες αποτιμήσεις κατά 10% και 19,7% αντίστοιχα.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Μαρουσίου, η αλλαγή ιδιοκτησίας σε έναν μεγάλο σταθμό με 555 θέσεις μπορεί να φέρει μεταβολές στη διαχείριση, τα τέλη στάθμευσης και την πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο. Η νέα ιδιοκτησία μπορεί να αναπροσαρμόσει πολιτικές λειτουργίας ή να επενδύσει σε βελτιώσεις, στοιχεία που ενδιαφέρουν τους τακτικούς χρήστες.

Τοποθεσία: Αγ. Κωνσταντίνου 40 , εμπορικό κέντρο «Αίθριο».

, εμπορικό κέντρο «Αίθριο». Εμβαδόν: 16.053 τ.μ. .

. Θέσεις στάθμευσης: 555 .

. Τίμημα πώλησης: €4,05 εκατ..

Η Trastor δηλώνει ότι με την ανακύκλωση κεφαλαίων στοχεύει σε ενίσχυση του ποιοτικού προφίλ του χαρτοφυλακίου — προς σύγχρονα γραφεία και πράσινα ακίνητα logistics — και απελευθέρωση πόρων για νέες τοποθετήσεις.

Χαρακτηριστικό Στοιχείο Εμβαδόν 16.053 τ.μ. Θέσεις 555 Τίμημα €4,05 εκατ. Premium vs αποτίμηση 18,8%

Καθώς πρόκειται για ακίνητο με καθημερινή χρήση από κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες του εμπορικού κέντρου, οι τοπικές αρχές, οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι θα παρακολουθήσουν τις επόμενες κινήσεις της νέας ιδιοκτησίας για να διαπιστώσουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στις τιμές ή στη λειτουργία που επηρεάζουν την καθημερινή μετακίνηση στο κέντρο του Μαρουσίου.