Πράσινη επένδυση στην Αβδηρίδα: εγκρίθηκε φωτοβολταϊκό 14,99MW στην Ξάνθη

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων δόθηκε για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 14,99328MW στη θέση «Αγρόκτημα Φελώνης», Δ.Ε. Βιστωνίδας, Δήμου Αβδήρων. Το έργο φέρει τεχνικά χαρακτηριστικά και τοποθέτηση 20.824 πλαισίων και θα συνδεθεί με υποσταθμό 150/20kV.

Έγκριση για φωτοβολταϊκό στα όρια του Δήμου Αβδήρων

Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» ισχύος 14,99328MW στη θέση «Αγρόκτημα Φελώνης», στη Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδας του Δήμου Αβδήρων, στην Π.Ε. Ξάνθης. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ A.E., σύμφωνα με την ανακοίνωση που συνόδευσε την απόφαση.

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων που θα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε συνεχές ρεύμα, καθώς και τις απαραίτητες υποδομές για τη διασύνδεση και τη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας. Η σύνδεση με το δίκτυο θα γίνει στον υποσταθμό 150/20kV στη θέση «Κατράμι», ο οποίος απέχει 3,3 χλμ. από το χώρο εγκατάστασης του σταθμού.

Κατά την κατασκευαστική φάση προβλέπονται εργασίες προετοιμασίας του γηπέδου, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης μη χρησιμοποιούμενων κτιρίων και ήπιας διαμόρφωσης για την αποκατάσταση της επιφάνειας. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την τοποθέτηση προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων, υπόγειου δικτύου μέσης τάσης και κέντρου ελέγχου.

Εγκατεστημένη ισχύς: 14,99328MW

14,99328MW Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 20.824 τεμάχια, ισχύος 720W έκαστο

20.824 τεμάχια, ισχύος 720W έκαστο Μετατροπείς (inverters): 65 τεμάχια ισχύος 215kW έκαστος

65 τεμάχια ισχύος 215kW έκαστος Σύνδεση δικτύου: Υποσταθμός 150/20kV στη θέση «Κατράμι», 3,3 χλμ. από το έργο

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου απεικονίζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Στοιχείο Περιγραφή Εγκατεστημένη ισχύς 14,99328MW Αριθμός Φ/Β πλαισίων 20.824 τεμάχια (720W έκαστο) Αριθμός inverters 65 τεμάχια (215kW έκαστος) Σημείο σύνδεσης Υ.Σ. 150/20kV «Κατράμι» (απόσταση 3,3 χλμ.)

Η προτεινόμενη υποδομή περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση πέντε υποσταθμών μέσης τάσης και υπόγειου δικτύου για τη συγκέντρωση της παραγόμενης ενέργειας και τη σύνδεση με το κέντρο ελέγχου. Οι εργασίες θεμελίωσης και οι τοποθετήσεις θα στηριχθούν σε μεταλλικές κατασκευές και βάσεις οπλισμένου σκυροδέματος.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το έργο έχει πολλαπλές διαστάσεις: από τη μία πλευρά, προσφέρει την ενίσχυση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης· από την άλλη, εγείρει ζητήματα σχετικά με τη χρήση γης και την τοπική περιβαλλοντική διαχείριση κατά την κατασκευή και τη λειτουργία. Η περιβαλλοντική έγκριση σημαίνει ότι αξιολογήθηκαν και κατά φύση επιβλέφθηκαν οι επιπτώσεις, ωστόσο οι λεπτομέρειες για τις όποιες δεσμεύσεις αποκατάστασης και προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας θα κρίνουν τον τελικό αντίκτυπο.

Σημειωτέον ότι ο φορέας του έργου είναι επιχείρηση με δραστηριότητα στον αγροδιατροφικό τομέα, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για πιθανές συνέργειες ή επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και απασχόληση κατά τη φάση υλοποίησης.

Καθώς το έργο προχωρά στην επόμενη φάση—σχεδιασμός, δημοπρατήσεις και κατασκευή—οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για χρονοδιαγράμματα, μέτρα αποκατάστασης και ενδεχόμενες απαιτήσεις για τοπική συμμετοχή ή ενημέρωση. Η διασύνδεση με τον υποσταθμό «Κατράμι» καθιστά το έργο σημαντικό για το ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στον προγραμματισμό του τοπικού δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

Για την ώρα, η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί το βασικό βήμα ώστε το έργο να προχωρήσει προς υλοποίηση, ενώ τα επόμενα στάδια θα καθορίσουν το τελικό χρονοδιάγραμμα και την έκταση της τοπικής παρουσίας κατά τις εργασίες κατασκευής.