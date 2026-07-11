Σε δίκη οι τρεις συλληφθέντες για τον εμπρησμό στο σπίτι Νέστορα — δρακόντεια μέτρα στα δικαστήρια

Υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα και τραυμάτισε μέλη της οικογένειας Νέστορα. Η προανάκριση της Αντιτρομοκρατικής και τα βιντεοληπτικά ευρήματα καθορίζουν τους ρόλους των κατηγορουμένων.

Με ισχυρή αστυνομική παρουσία στο Δικαστικό Μέγαρο

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Η επίθεση είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, του πατέρα της και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας.

Στο Δικαστικό Μέγαρο επικρατεί έντονη αστυνομική παρουσία εντός και εκτός, ενώ κοντά στην είσοδο σημειώθηκε συγκέντρωση από μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, που ανταποκρίθηκαν σε διαδικτυακό κάλεσμα. Οι αστυνομικές δυνάμεις περιόρισαν την πρόσβαση και εξασφάλισαν την τάξη γύρω από τους χώρους όπου μεταφέρθηκαν οι κατηγορούμενοι.

Στοιχεία της προανάκρισης και κατηγορίες

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, μετά από αξιολόγηση του βιντεοληπτικού και προανακριτικού υλικού, αποδίδει στους δύο από τους κατηγορουμένους ρόλο φυσικών αυτουργών της θανατηφόρας εμπρηστικής επίθεσης. Ο τρίτος συλληφθείς αντιμετωπίζεται ως συνεργός, με την κατηγορία ότι παραχώρησε την κατοικία του ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο και κρησφύγετο.

Ηλικίες των συλληφθέντων : 29, 26 και 24 έτη.

: 29, 26 και 24 έτη. Ρόλοι : 29χρονος και 26χρονη — φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί· 24χρονος — κατηγορούμενος ως συνεργός/παραχώρηση κατοικίας.

: 29χρονος και 26χρονη — φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί· 24χρονος — κατηγορούμενος ως συνεργός/παραχώρηση κατοικίας. Στοιχεία που αξιοποιήθηκαν: βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία προανάκρισης της Αντιτρομοκρατικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, το σπίτι που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα. Εκεί οι δύο φερόμενοι ως δράστες είχαν παραμείνει και πριν και μετά την επίθεση, κατά τα ίδια στοιχεία.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία επίθεσης 1η Ιουλίου Θύμα (νεκρή) Βάγια Νέστορα Τραυματίες Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ένοικοι

Δικαστικές εξελίξεις και διαδικασία

Η εισαγγελική λειτουργός αναμένεται να μελετήσει το αποδεικτικό υλικό προτού αποφασιστεί η άσκηση ποινικών διώξεων και η περαιτέρω μεταχείριση στη δίκη. Στο μεταξύ, στο προαύλιο των Δικαστηρίων παρατηρήθηκε κινητικότητα από ομάδες που εκφράζουν την αντίθεσή τους στην υπόθεση, γεγονός που επέβαλε ενισχυμένα μέτρα τάξης.

Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για τη διαμόρφωση της δικογραφίας και των επίσημων κατηγοριών. Η χρήση βιντεοληπτικού υλικού φαίνεται να διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην ταυτοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται στην ενέργεια.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια στις γειτονιές και την ανάγκη αποτελεσματικής διερεύνησης και απονομής δικαιοσύνης. Οι αρχές δεσμεύονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προστασία της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η δημοσιοποίηση περισσότερων λεπτομερειών αναμένεται καθώς προχωράει η διαδικασία στο δικαστήριο και όταν θα δοθούν επίσημες ανακοινώσεις από την Αντιτρομοκρατική ή την Εισαγγελία.