Προτεραιότητα στον δρόμο: πρόοδος και νέα προθεσμία για τον ΒΟΑΚ προς Άγιος Νικόλαος

Παραδίδονται προσεχώς τα πρώτα 10 χλμ. του αναβαθμισμένου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος. Η πλήρης ολοκλήρωση του έργου μετατίθεται στην <strong>30η Οκτωβρίου 2027</strong> μετά από επίσημη παράταση.

Στάδια παράδοσης και νέα προθεσμία

Στην περιοχή του Άγιου Νικολάου προετοιμάζονται για την παράδοση των πρώτων τμημάτων του αναβαθμισμένου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται να παραδοθούν εντός των επόμενων εβδομάδων περίπου 10 από τα 14 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος, που εκτελεί η εταιρεία AKTOR. Η πλήρης παράδοση του τμήματος έχει μετατεθεί για την 30η Οκτωβρίου 2027, μετά από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που χορήγησε συνολική παράταση 487 ημερών σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Το συγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο έχει προϋπολογισμό 186 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και υπεγράφη τον Αύγουστο του 2022 ως μέρος ευρύτερης επένδυσης ύψους 2,5 δισ. ευρώ που αφορά την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο έως τον Άγιο Νικόλαο.

Αιτίες της καθυστέρησης και τοπικές συνέπειες

Στο φάκελο της παράτασης που κατέθεσε ο ανάδοχος αναφέρονται συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι επιβράδυναν την κατασκευή. Αναλυτικά επισημαίνονται:

Καθυστέρηση στην παράδοση απαλλοτριωμένων εκτάσεων και στη μετατόπιση δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ).

Επανασχεδιασμός μελετών βασικού σχεδιασμού εξαιτίας αναθεώρησης των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Εμπλοκές που σχετίζονται με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της Νεάπολης, για τις οποίες η αρμοδιότητα επίλυσης ανήκει στους κατά νόμον υπεύθυνους φορείς (Δήμος/πολεοδομική υπηρεσία).

Η ανάδοχος εταιρεία «αιτείται τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας … κατ’ ελάχιστον έως την 30/10/2027, με αντίστοιχη προσαρμογή των τμηματικών προθεσμιών».

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής οι καθυστερήσεις σημαίνουν παράταση του χρόνου εργασιών, ένταση της κυκλοφορίας σε εναλλακτικά δίκτυα και επιπλέον ανάγκη συνεννόησης με τις αρχές για έργα κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, η παράδοση των πρώτων 10 χιλιομέτρων στο ανατολικό άκρο του τμήματος αναμένεται να βελτιώσει άμεσα την οδική ασφάλεια στο περιαστικό δίκτυο γύρω από τον Άγιο Νικόλαο.

Τι περιμένει η τοπική κοινωνία

Η προοπτική λειτουργίας τμήματος του νέου αυτοκινητόδρομου φέρνει προσδοκίες για μείωση ατυχημάτων και ταχύτερη σύνδεση με το εθνικό δίκτυο, στοιχεία σημαντικά για τον τουρισμό και τις μεταφορές εμπορευμάτων στο Λασίθι. Σε επίπεδο δημοτικής διαχείρισης, η επίλυση θεμάτων απαλλοτριώσεων και ρυμοτομίας αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν χωρίς νέα εμπόδια.

Στοιχείο Πληροφορία Παραδιδόμενα χλμ. 10 από 14 χλμ. Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/10/2027 Συνολική παράταση 487 ημέρες Κόστος έργου 186 εκατ. € (με ΦΠΑ)

Η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική για την τοπική κοινωνία: απαιτείται στενή παρακολούθηση του προγράμματος εργασιών από τη δημοτική αρχή και έγκαιρη πληροφόρηση προς τους πολίτες για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα.

Για τις επόμενες κινήσεις, οι τοπικές αρχές και οι τεχνικοί φορείς πρέπει να συνεργαστούν ώστε να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα απαλλοτριώσεων και πολεοδομίας, που σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία αποτέλεσαν βασικές αιτίες καθυστέρησης.