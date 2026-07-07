Ρέθυμνο: Η ΑΣΚΤ ξαναζωντανεύει τον καλλιτεχνικό σταθμό στα Πευκάκια με ανοιχτές δράσεις

Ο καλλιτεχνικός σταθμός της ΑΣΚΤ στα Πευκάκια επανενεργοποιείται με συνεργασία Δήμου–ΑΣΚΤ. Έκθεση στις 8 Ιουλίου στο Τζαμί Ιμπραήμ Χαν και προετοιμασία για τα 50 χρόνια λειτουργίας το 2027.

Νέα ώθηση σε έναν ιστορικό πολιτιστικό πυρήνα

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς του πολιτισμού στο Ρέθυμνο αποκτά ξανά ρόλο στην καθημερινότητα της πόλης. Ο ιστορικός καλλιτεχνικός σταθμός της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στα Πευκάκια, που τα τελευταία χρόνια υπολειτουργούσε, μπαίνει σε νέα φάση μέσα από θεσμική συνεργασία της ΑΣΚΤ με τον Δήμο Ρεθύμνης. Στόχος είναι η μετατροπή του χώρου σε ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης δημιουργίας, όπου θα φιλοξενούνται καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με έμφαση στη διάδραση με την τοπική κοινωνία.

Η συνεργασία δεν μένει σε προθέσεις: ήδη υλοποιήθηκαν δράσεις όπως οι «Ημέρες Γλυπτικής» και εργαστήρια στον ίδιο τον σταθμό, ενώ οι καρποί αυτών των πρωτοβουλιών παρουσιάζονται άμεσα στο κοινό με έκθεση στο ιστορικό συγκρότημα της Φορτέτζας.

Έκθεση στις 8 Ιουλίου στο Τζαμί Ιμπραήμ Χαν

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στο Τζαμί Ιμπραήμ Χαν στη Φορτέτζα, θα παρουσιαστούν τα έργα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων δράσεων. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 08:00 έως τις 20:00, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια συμπυκνωμένη εικόνα της επανεκκίνησης του σταθμού και του νέου προσανατολισμού του.

«Η καλλιτεχνική διάδραση θα συνεχιστεί μέσα από τη συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών»

Η φράση αυτή συμπυκνώνει τον πυρήνα της πρωτοβουλίας: πιο κοντά οι καλλιτέχνες στην κοινωνία του Ρεθύμνου, πιο άμεση πρόσβαση των πολιτών σε διαδικασίες και αποτελέσματα της καλλιτεχνικής πράξης.

Ορίζοντας 2027: 50 χρόνια παρουσίας στο Ρέθυμνο

Το 2027 συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη λειτουργία του σταθμού της ΑΣΚΤ στο Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο της επετείου, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Μάνου Τσακώνα με την Πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών Ερατώ Χατζησάββα, όπου συζητήθηκαν οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για τον εορτασμό και η περαιτέρω ενεργοποίηση του σταθμού στα Πευκάκια. Η προοπτική της επετείου λειτουργεί ως καταλύτης: συνδέει την ιστορική μνήμη με ένα πλάνο δράσεων που επιδιώκει διάρκεια και βάθος.

Τι σημαίνει για την πόλη και τους ανθρώπους της

Η επαναφορά του σταθμού σε κανονική λειτουργία αναμένεται να έχει χειροπιαστά οφέλη για το Ρέθυμνο:

Εμπλουτισμός του πολιτιστικού ημερολογίου με εκθέσεις, εργαστήρια και διαλέξεις σε σταθερή βάση.

με εκθέσεις, εργαστήρια και διαλέξεις σε σταθερή βάση. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω φιλοξενίας καλλιτεχνών και διοργάνωσης δράσεων προσβάσιμων στο κοινό.

μέσω φιλοξενίας καλλιτεχνών και διοργάνωσης δράσεων προσβάσιμων στο κοινό. Καλλιέργεια σχέσης κοινότητας–τέχνης με ανοιχτές διαδικασίες και συμμετοχικές πρακτικές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Η συνέργεια Δήμου–ΑΣΚΤ προσδίδει θεσμικό βάρος και εξασφαλίζει συνέχεια, με προσανατολισμό την εξωστρέφεια και τη δικτύωση πέρα από τα όρια της πόλης.

Χρήσιμες πληροφορίες

Εκδήλωση Ημερομηνία Χώρος Ώρες Παρουσίαση έργων από «Ημέρες Γλυπτικής» και εργαστήρια 8 Ιουλίου 2026 Τζαμί Ιμπραήμ Χαν, Φορτέτζα 08:00–20:00

Για τους Ρεθεμνιώτες, η συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει ότι ένας γνώριμος χώρος στα Πευκάκια μπορεί να λειτουργήσει ως πυκνωτής ιδεών και πρακτικών, προσφέροντας τακτικές αφορμές για συμμετοχή, διάλογο και γνωριμία με σύγχρονες μορφές τέχνης. Ταυτόχρονα, η σύνδεση με την επέτειο του 2027 δημιουργεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, γύρω από το οποίο μπορούν να αναπτυχθούν προγράμματα με εκπαιδευτικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Η επαναδραστηριοποίηση του σταθμού της ΑΣΚΤ δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά σκιαγραφεί μια ευρύτερη στρατηγική για την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου. Με αφετηρία την άμεση έκθεση στη Φορτέτζα και ορίζοντα τη συμπλήρωση πεντηκονταετίας, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που μπορεί να φέρει σταθερές συνεργασίες, παραγωγές και ανοικτές πρακτικές που θα αγγίξουν το σύνολο της κοινότητας.