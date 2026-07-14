Ρέθυμνο: Ερωτήματα για την απελευθέρωση του χώρου κάτω από τη Φορτέτζα

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης εγείρει ερωτήματα για το νομικό καθεστώς και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην απελευθέρωση του χώρου κάτω από τη Φορτέτζα, ζητώντας διαφάνεια και σαφή πολιτική διαχείρισης των δημόσιων χώρων από τον Δήμο Ρεθύμνης.

Αμφισβήτηση της διαδικασίας και αίτημα για διαφάνεια

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ρεθύμνης, Ρένα Κουτσαλεδάκη, έθεσε με επίσημη ανακοίνωση σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόσφατη κίνηση του δήμου να απελευθερώσει τον περίκλειστο χώρο κάτω από τη Φορτέτζα, στο ύψος της Χοχλάδας. Η τοποθέτηση της αντιπολίτευσης συνδέεται με την παρέμβαση που ανέφερε στις δημόσιες τοποθετήσεις του ο δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η εξέλιξη «αφορά άμεσα το δημόσιο συμφέρον, την καθημερινότητα των πολιτών, την πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο και τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης διαχειρίζεται κρίσιμους κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους». Η κα Κουτσαλεδάκη ζητεί σαφείς απαντήσεις για την νομική και πολεοδομική κατάσταση των εμπλεκόμενων χώρων και για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

«Δεν αρκεί να εμφανίζονται λύσεις αποσπασματικά, όταν έχει προηγηθεί μακρά περίοδος αδράνειας, αβεβαιότητας ή ελλιπούς ενημέρωσης των πολιτών.»

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Δήμος προχωρά σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση του περίκλειστου χώρου κάτω από τη Φορτέτζα ώστε να εξυπηρετεί πεζούς και επισκέπτες που κινούνται προς τη Χοχλάδα. Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά σε εναλλαγή χρήσης με άλλο περίκλειστο χώρο πίσω από επιχείρηση στάθμευσης στην οδό Μελισσινού, ο οποίος προβλέπεται να παραχωρηθεί για χρήση σε ιδιώτη επιχειρηματία.

Η παράταξη «Μαζί για την Αλλαγή» τονίζει ότι η δημοτική αρχή στο παρελθόν είχε κατηγορήσει την αντιπολίτευση όταν επισημαινόταν η κυκλοφοριακή ασφυξία, ενώ τώρα επιχειρεί «εκούσια θεραπεία» των προβλημάτων κατά την τουριστική περίοδο, πράξη που κατά την άποψή της εγείρει θεσμικά και ηθικά ζητήματα.

Αιτήματα για δημόσια απάντηση όσον αφορά το νομικό και πολεοδομικό καθεστώς των δύο χώρων.

Ανησυχίες για τη διαφάνεια και τη συνοχή της πολιτικής διαχείρισης δημοσίων χώρων από το Δήμο.

Αναφορά σε ανταλλαγή χρήσεων με ιδιωτική παραχώρηση χώρου στην οδό Μελισσινού.

Οι επισημάνσεις της αντιπολίτευσης επικεντρώνονται στην ανάγκη ο Δήμος να διαθέτει σαφή, συνεκτική και διαφανή πολιτική για χώρους αναψυχής, στάθμευσης, άθλησης και κοινής χρήσης, αντί για αποσπασματικές λύσεις που ανακοινώνονται εκ των υστέρων. Η αντιπολίτευση ζητά επίσης να γνωστοποιηθούν οι αποφάσεις και τα κριτήρια που οδήγησαν στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Χώρος Αναφορά/Πρόθεση Κάτω από τη Φορτέτζα (Χοχλάδα) Απελευθέρωση για πρόσβαση πολιτών και επισκεπτών Περίκλειστο πίσω από επιχείρηση στην οδό Μελισσινού Προτείνεται για παραχώρηση σε ιδιώτη επιχειρηματία

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου, τα ζητήματα που εγείρονται δεν είναι μόνο πολιτικού ή νομικού χαρακτήρα: αφορούν την καθημερινή πρόσβαση στην παραλία, τις ανάγκες στάθμευσης και τις χρήσεις κοινόχρηστων χώρων σε μια περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον σαφείς διευκρινίσεις από τη δημοτική αρχή σχετικά με το νομικό πλαίσιο, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τις εγγυήσεις για δημόσιο χαρακτήρα και διαφανή διαχείριση των χώρων.