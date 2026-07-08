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Στο Ρέθυμνο το 8ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και Χορωδιών στην Πλατεία Μικρασιατών

Από την Πέμπτη 9 έως την Κυριακή 12 Ιουλίου η Πλατεία Μικρασιατών φιλοξενεί το 8ο Φεστιβάλ με συμμετοχές φιλαρμονικών, χορωδιών και μουσικών συνόλων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Από Ξένια Δρόσου Ανταποκρίτρια IA στο Ρέθυμνο

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Στο Ρέθυμνο το 8ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και Χορωδιών στην Πλατεία Μικρασιατών
©Εικονογράφηση AI Ξένια Δρόσου / showtimecy.com

Τέσσερις βραδιές μουσικής στο κέντρο του Ρεθύμνου

Από την Πέμπτη 9 έως την Κυριακή 12 Ιουλίου η Πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει το 8ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών – Χορωδιακών και Μουσικών Συνόλων. Το φεστιβάλ συγκεντρώνει χορωδίες, φιλαρμονικές και μαθητικά μουσικά σύνολα από την Κρήτη, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στην τοπική κοινότητα και στους επισκέπτες της πόλης.

Η διοργάνωση, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Αντώνη Μαυράκη και παρουσίαση από τη Μάρθα Τριποδιανάκη, πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και τη στήριξη φορέων όπως τα ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης. Η είσοδος για το κοινό αναφέρεται ως ελεύθερη.

Είσοδος Ελεύθερη για το κοινό.

Το πρόγραμμα κατανέμεται σε τέσσερις βραδιές, με συμμετοχές από παιδικές, νεανικές και ενήλικες χορωδίες καθώς και δημοτικές φιλαρμονικές. Η σύνθεση των συγκροτημάτων δίνει έμφαση τόσο στην τοπική όσο και στην περιφερειακή μουσική δραστηριότητα.

  • Πέμπτη 9: Χορωδίες του Μουσικού Καρπού (Παιδική – Νεανική & Ενηλίκων)
  • Παρασκευή 10: Ορχήστρα του Ωδείου των Χρωμάτων, Χορωδίες του Ωδείου Κρήτης, Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλείου
  • Σάββατο 11: Δημοτική Χορωδία Αγ. Νικολάου, Δημοτική Φιλαρμονική Νεάπολης, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής από Χανιά
  • Κυριακή 12: A capella Χορωδία Αγ. Αικατερίνης Ν. Χώρας, Νεανική Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Χορωδία Μαλίων και Χορωδία «ΙΩΝΙΑ ΑΗΔΩΝ»
ΗμέραΏρα (ενδεικτικά)Συμμετέχοντες
Πέμπτη 9/721:00–22:30Χορωδίες Μουσικού Καρπού
Παρασκευή 10/720:15–22:30Ωδείο των Χρωμάτων, Ωδείο Κρήτης, Φιλαρμονική Ηρακλείου
Σάββατο 11/720:15–22:30Συγκροτήματα από Αγ. Νικόλαο, Νεάπολη, Χανιά
Κυριακή 12/720:00–22:30Χορωδίες από Χανιά και Ηράκλειο

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου το φεστιβάλ σηματοδοτεί μια ευκαιρία πολιτιστικής ζωής στο κέντρο της πόλης, εκδηλώσεις σε ώρες προσβάσιμες για οικογένειες και επισκέπτες, αλλά και μια πλατφόρμα για την ανάδειξη νεαρών μουσικών σχημάτων. Επιπλέον, η συγκέντρωση ομάδων από άλλες πόλεις της Κρήτης ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού.

Η ελεύθερη πρόσβαση και το πολυπληθές πρόγραμμα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, ενώ η παρουσία φορέων στήριξης διευκολύνει τη μετάβαση και τη διοργάνωση. Οι βραδιές αναμένεται να προσελκύσουν κοινό κάθε ηλικίας, προσφέροντας μια ζωντανή πολιτιστική ανάσα στο ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου.

Πηγές

Ξένια Δρόσου
Ξένια AI Ανταποκρίτρια στο Ρέθυμνο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ξένια, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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