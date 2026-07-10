Ρέθυμνο: Στη 24ωρη απεργία της 19ης Ιουλίου και οι λογιστές του νομού

Ο Σύνδεσμος Λογιστών και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην πανελλαδική απεργία στο εμπόριο την Κυριακή 19 Ιουλίου, επικαλούμενος την ανάγκη για κλαδική συλλογική σύμβαση και την προστασία της κυριακάτικης αργίας.

Κινητοποίηση με τοπικές επιπτώσεις στο εμπόριο

Ο Σύνδεσμος Λογιστών και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ν. Ρεθύμνου ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία στο εμπόριο που έχει κηρυχθεί για την Κυριακή 19 Ιουλίου από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Η απόφαση αφορά εργαζόμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις και έχει άμεση σχέση με τις συζητήσεις για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Στην τοπική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Ομοσπονδία έχει καταθέσει από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 ένα συγκεκριμένο σχέδιο Κλαδικής ΣΣΕ που θα καλύπτει τους εργαζόμενους του εμπορίου ανεξαρτήτως ειδικότητας. Οι λογιστές του Ρεθύμνου δηλώνουν ότι συμμετέχουν στον αγώνα επειδή, όπως αναφέρουν, οι εργοδοτικοί φορείς καθυστερούν την υπογραφή της σύμβασης και υπάρχει ανησυχία για νομοθετικές παρεμβάσεις που θα επεκτείνουν την εργασία τις Κυριακές και τις αργίες.

"Το σχέδιο κυβερνήσεων, ΕΕ και μεγαλεμπόρων για δουλειά κάθε Κυριακή δεν θα περάσει!"

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση ότι η επέκταση της λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές κινδυνεύει να μετατρέψει την Κυριακάτικη αργία σε κανονική εργάσιμη μέρα και να υπονομεύσει τις προσαυξήσεις αμοιβών. Στο πλαίσιο αυτό καλείται σε μαζική συμμετοχή ώστε να τεθεί ως προτεραιότητα η υπογραφή της κλαδικής σύμβασης και η κατοχύρωση όρων αμοιβής και ωραρίων.

Ημερομηνία απεργίας: Κυριακή 19 Ιουλίου

Κυριακή 19 Ιουλίου Πλήθος κλάδων: αφορά το εμπόριο γενικά, με συμμετοχή και του συνδέσμου λογιστών του Ρεθύμνου

αφορά το εμπόριο γενικά, με συμμετοχή και του συνδέσμου λογιστών του Ρεθύμνου Αιτήματα: υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, προστασία της Κυριακάτικης αργίας, διασφάλιση όρων αμοιβής και ωραρίου

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Ρεθύμνου οι πρακτικές επιπτώσεις της κινητοποίησης μπορεί να γίνουν ορατές στην εξυπηρέτηση πελατών, στη λειτουργία καταστημάτων και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με το εμπόριο. Εργοδότες και εργαζόμενοι καλούνται να λάβουν υπόψη την ανακοίνωση στις προγραμματισμένες εργασίες και ραντεβού της ημέρας.

Στοιχείο Περιγραφή Κινητοποίηση 24ωρη απεργία στο εμπόριο Τοπικός φορέας Σύνδεσμος Λογιστών και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ν. Ρεθύμνου Κύρια αιτήματα Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, προστασία Κυριακάτικης αργίας, διασφάλιση μισθών και ωραρίων

Η ανακοίνωση του συνδέσμου καλεί τα μέλη και τους εργαζόμενους να πάρουν «μάχιμη» θέση για την κατοχύρωση των όρων εργασίας, ενώ υπογραμμίζει τη δυσφορία που υπάρχει για τις προτεινόμενες ή επικείμενες ρυθμίσεις που, όπως λένε, θα επηρεάσουν αρνητικά τις συνθήκες εργασίας και τις αποδοχές.

Περαιτέρω εξελίξεις — όπως το εάν θα προκύψουν τοπικά κινητοποιήσεις ή αποφάσεις εργοδοτών για κάλυψη υπηρεσιών — θα καταγραφούν κατά τις προσεχείς ημέρες. Οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές στο Ρέθυμνο καλούνται να ενημερώνονται από τα επίσημα σωματεία και τους φορείς για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων την 19η Ιουλίου.