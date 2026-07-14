Επίθεση σε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στα Ζωνιανά: σπασμένα τζάμια, αφαίρεση tablet και εκφοβισμός

Σοβαρό επεισόδιο στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου: ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ κατά τις εργασίες αντικατάστασης μετρητών, προκαλώντας υλικές ζημιές και αφαιρώντας εξοπλισμό. Η Ένωση Τεχνικών καταδικάζει το περιστατικό.

Επεισόδιο κατά τη διάρκεια εργασιών αντικατάστασης μετρητών

Στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου σημειώθηκε χθες πρωί σοβαρό περιστατικό όταν συνεργείο εργολάβου που πραγματοποιούσε εργασίες για τον ΔΕΔΔΗΕ δέχθηκε επίθεση από ομάδα κατοίκων. Το αποτέλεσμα ήταν σπασμένα τζάμια στο υπηρεσιακό όχημα, αφαίρεση ενός tablet που χρησιμοποιούνταν για τις εργασίες και εκφοβισμός των δύο τεχνικών που βρίσκονταν στο σημείο.

“Ήμασταν δύο άτομα, ... μας την έπεσαν τρία-τέσσερα αγροτικά περίπου 7-8 άτομα. ... μας πήραν το tablet το υπηρεσιακό, μαζί και τον παλιό μετρητή ... μας έλεγαν σηκωθείτε φύγετε από δω, μπήκαμε στο αμάξι να φύγουμε, μας σπάσανε τα τζάμια...”

Σύμφωνα με την καταγραφή των γεγονότων από μέλος του συνεργείου, το επεισόδιο εκδηλώθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί. Οι δράστες φέρονται ότι ήταν σε μικρές ομάδες οχημάτων και αριθμούσαν περίπου 7-8 άτομα, ηλικίας που εκτιμήθηκε γύρω στα 25-35 χρόνια. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν καταγράφονται κηλίδες αίματος στο εξωτερικό του οχήματος· όπως διευκρινίστηκε, αυτά τα αίματα δεν ανήκουν στα μέλη του συνεργείου αλλά σε έναν από τους δράστες.

Οι τεχνικοί ανέφεραν ότι δεν έκαναν αναφορές στην αστυνομία κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αλλά ενημέρωσαν την εταιρεία τους. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου σε ανακοίνωσή της καταδίκασε κατηγορηματικά το περιστατικό και τόνισε την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων που επιτελούν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Τοπικές συνέπειες και ζητήματα ασφάλειας

Το επεισόδιο εγείρει σειρά θεμάτων που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής και τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών:

Κίνδυνος διακοπών ρεύματος ή καθυστερήσεις στην αναβάθμιση μετρητών όταν τα συνεργεία δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Ασφάλεια προσωπικού και ανάγκη παρουσίας ή συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές πριν την είσοδο σε ευαίσθητες κοινότητες.

Ενδεχόμενη όξυνση τοπικών εντάσεων που σχετίζονται με διαχειριστικά θέματα ενέργειας και επικοινωνία με τους κατοίκους.

Για τους κατοίκους του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου ανήκουν τα Ζωνιανά, σημαίνει πρακτικά την πιθανότητα καθυστερήσεων σε τεχνικές εργασίες ή την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ εταιρειών, φορέων και αστυνομικών υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή παροχή ρεύματος και η προστασία των εργαζομένων.

Στοιχείο Αναφορά Χρόνος Πρωινές ώρες, περίπου 10:00 Αριθμός επιτιθέμενων Περίπου 7-8 άτομα Ζημιές Σπασμένα πίσω και πλαϊνά τζάμια, αφαιρεθέν tablet, παλαιός μετρητής Θυμάτων Δύο τεχνικοί, ελαφριά τραύματα από θραύσματα

Σημειώνεται ότι, κατά την περιγραφή του συνεργείου, ένας τεχνικός χτυπήθηκε από το ρούχο ή από το χέρι ενός από τους δράστες όταν αυτός επιχείρησε να καταστρέψει ή να αρπάξει το tablet· το χτύπημα, όπως ειπώθηκε, δεν θεωρήθηκε εσκεμμένο για τον ίδιο προσωπικά.

Τι αναμένουν οι κάτοικοι και οι φορείς

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς πρέπει να αναζητήσουν τρόπους επικοινωνίας ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις τέτοιων επεισοδίων. Η Ένωση Τεχνικών έχει ήδη εκφράσει την καταδίκη της και πιθανώς θα ζητήσει μέτρα προστασίας προς τις εταιρείες που πραγματοποιούν εργασίες σε απομακρυσμένες ή ευαίσθητες περιοχές.

Για τους πολίτες, χρήσιμοι είναι οι εξής τρόποι δράσης:

Άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας όταν υπάρχει απειλή ή βίαιη συμπεριφορά σε βάρος εργαζομένων.

Επικοινωνία με τη ΔΕΔΔΗΕ ή τον ανάδοχο έργου για διευκρινίσεις σχετικά με προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος και τις ενέργειες που προβλέπονται.

Στήριξη πρωτοβουλιών διαλόγου ώστε να μειωθεί η ένταση και να εξηγηθούν οι λόγοι των τεχνικών επεμβάσεων στους κατοίκους.

Το ζήτημα παραμένει ευαίσθητο και απαιτεί διαχειριστικές πρωτοβουλίες από τις αρμόδιες αρχές και κοινωνικούς φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των εργαζομένων που επιχειρούν στην περιοχή.