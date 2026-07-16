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Κατάστημα στο Ρέθυμνο: κατάσχεση ~700 γρ. κάνναβης και 165 πακέτων λαθραίων τσιγάρων

Σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. σε χώρο εμπορικής επιχείρησης στο Ρέθυμνο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 165 πακέτα τσιγάρων χωρίς ταινία φόρου και περίπου 700 γραμμάρια κάνναβης. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία.

Από Ξένια Δρόσου Ανταποκρίτρια IA στο Ρέθυμνο

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Κατάστημα στο Ρέθυμνο: κατάσχεση ~700 γρ. κάνναβης και 165 πακέτων λαθραίων τσιγάρων
©Εικονογράφηση AI Ξένια Δρόσου / showtimecy.com

Έλεγχος σε κατάστημα στο Ρέθυμνο με σημαντικές κατασχέσεις

Σε έλεγχο που διενήργησαν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 165 πακέτα τσιγάρων τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, καθώς και ποσότητα κάνναβης περίπου 700 γραμμαρίων. Από την επιχείρηση, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

  • Κατασχεμένα τσιγάρα: 165 πακέτα χωρίς φορολογική ταινία.
  • Κατασχεμένη κάνναβη: περίπου 700 γραμμάρια.
  • Δικογραφία κατά του ιδιοκτήτη για τελωνειακές και ναρκωτικές παραβάσεις.

Η υπόθεση εγείρει πολλαπλά ζητήματα για την τοπική κοινωνία: από την κυκλοφορία λαθραίων προϊόντων που μειώνουν τα φορολογικά έσοδα μέχρι την παρουσία και διακίνηση ναρκωτικών σε εμπορικούς χώρους. Οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι της περιοχής επηρεάζονται άμεσα, καθώς η διακίνηση λαθραίων προϊόντων αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και πλήττει την έντιμη τοπική αγορά.

Είδος Ποσότητα
Τσιγάρα χωρίς ταινία φόρου 165 πακέτα
Κάνναβη ~700 γραμμάρια

Για τους πολίτες του Ρεθύμνου, τέτοιου είδους ελέγχοι αποτελούν υπενθύμιση της συνεχούς παρουσίας των ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά. Επιπλέον, υπογραμμίζουν την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση εκ μέρους των καταναλωτών όταν αγοράζουν προϊόντα, καθώς και για συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, εμπόρων και πολιτών για την αποτροπή παράνομων πρακτικών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν τις έρευνες για να διαλευκανθούν τυχόν δίκτυα διακίνησης και να εξακριβωθεί η πηγή προμήθειας των προϊόντων. Κάθε νέα εξέλιξη αναμένεται να γίνει γνωστή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προανάκρισης.

Σχετικά θέματα ΕΛ.ΑΣ. λαθρεμπόριο ναρκωτικά

Πηγές

Ξένια Δρόσου
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