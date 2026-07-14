Σε λειτουργία ο πρώτος ΣΜΑ του ΕΣΔΑΚ στην Κρήτη: αλλαγές στη διαχείριση απορριμμάτων στον Άγιο Βασίλειο

Ο νέος Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σπήλι του Δήμου Αγίου Βασιλείου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, μειώνοντας δρομολόγια και λειτουργικό κόστος και βελτιώνοντας την αξιοποίηση του ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Νέα υποδομή στο Σπήλι αναμορφώνει τη διαχείριση αποβλήτων

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή Μεταξάρι του Σπηλίου, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο τέτοιο σταθμό του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) που περνά σε κανονική λειτουργία στο νησί.

Η νέα εγκατάσταση αλλάζει την καθημερινή διαδικασία συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων του δήμου: τα απορριμματοφόρα πλέον θα μεταφέρουν τα απορρίμματα στον ΣΜΑ όπου θα συμπιέζονται και θα φορτώνονται σε ειδικά containers, ενώ ορισμένες μεταφορές προς τον ΧΥΤΑ Αμαρίου θα εκτελούνται μόνο με τράκτορα μεταφοράς των συμπιεσμένων φορτίων. Η παρέμβαση στοχεύει στη μείωση των δρομολογίων, της κατανάλωσης καυσίμων και των φθορών του δημοτικού στόλου, καθώς και στην εξοικονόμηση κόστους.

Κατά την έναρξη λειτουργίας, ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και παρακολούθησε την πρώτη δοκιμαστική μεταφόρτωση. Στην εκδήλωση παρόντες ήταν στελέχη του ΕΣΔΑΚ και της δημοτικής αρχής, μεταξύ των οποίων η Ιωάννα Γιακουμάκη (προϊσταμένη Τμήματος Διάθεσης και Μεταφορών Απορριμμάτων ΕΣΔΑΚ), ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Επαμεινώνδας Μπαγιαρτάκης και οι πρώην αντιδήμαρχοι Μανώλης Τσιρινδάνης και Κική Λογιάκη.

Ο Δήμος προέβη σε επιτάχυνση των απαραίτητων συνοδευτικών έργων και χρηματοδότησε με ίδιους πόρους εργασίες ώστε ο ΣΜΑ να τεθεί σε λειτουργία πριν από την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Μείωση δρομολογίων απορριμματοφόρων προς τον ΧΥΤΑ Αμαρίου

Μείωση λειτουργικού κόστους και κατανάλωσης καυσίμων

Αξιοποίηση εργατοωρών για ενίσχυση της καθαριότητας στους οικισμούς

Η εγκατάσταση διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό μεταφόρτωσης, με σκοπό τη συμπίεση και την ταχύτερη φόρτωση σε ειδικά containers, γεγονός που επιτρέπει καλύτερη χρήση του χώρου ταφής και παράταση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Εξοπλισμός μεταφόρτωσης Αλυσομεταφορέας, μηχανισμός συμπίεσης Μηχανήματα Δύο απορριμματοκιβώτια με μηχανισμό συμπίεσης, τράκτορας μεταφοράς Συνοδευτικές υποδομές Γεννήτρια ηλεκτροδότησης, ραμπες πρόσβασης, έργα απορροής όμβριων, υδατοδεξαμενή 10 τόνων, περίφραξη

Η λειτουργία του ΣΜΑ αναμένεται επίσης να απελευθερώσει ανθρώπινους πόρους: οι ώρες εργασίας που εξοικονομούνται από τις λιγότερες μετακινήσεις θα επενδυθούν στην ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας στους οικισμούς του δήμου.

Το ειδικό χαρακτηριστικό της εγκατάστασης —η συμπίεση των απορριμμάτων πριν τη μεταφορά— μειώνει τον όγκο των αποβλήτων που φτάνουν στον ΧΥΤΑ, γεγονός που έχει άμεσο όφελος για τη διάρκεια ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής και για τον περιβαλλοντικό έλεγχο της περιοχής. Η πρωτοβουλία του Δήμου να χρηματοδοτήσει με ίδια μέσα τις πρόσθετες υποδομές αποδίδει πρακτικά οφέλη στην καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα την περίοδο υψηλής επισκεψιμότητας.

Η έναρξη λειτουργίας του ΣΜΑ στο Σπήλι σηματοδοτεί ένα βήμα προς πιο αποδοτική και οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη, με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα και τις δημοτικές υπηρεσίες.