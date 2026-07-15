Καταγγελία κατοίκων της Γωνιάς για θολό νερό: «Απαιτούμε καθαρό νερό τώρα»

Κοινότητα και πολιτιστικός σύλλογος καταγγέλλουν επανειλημμένα θολότητα στις βρύσες, εκφράζουν ανησυχία για τη δημόσια υγεία και ζητούν άμεσμες ενέργειες από Δήμο, ΔΕΥΑΡ και Περιφέρεια.

Έντονη ανησυχία για την ποιότητα του νερού στην Γωνιά

Με κοινή ανακοίνωση-καταγγελία το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γωνιάς εκφράζουν «κραυγή αγωνίας» για την ποιότητα της υδροδότησης στην κοινότητα. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το νερό που ρέει από τις βρύσες παρουσιάζει έντονη θολότητα και καθίσταται εν πολλοίς ακατάλληλο για οικιακή χρήση, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία.

Στην επιστολή που απευθύνεται προς τον Δήμο Ρεθύμνης, τη ΔΕΥΑΡ, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, οι τοπικοί φορείς τονίζουν ότι παρά τις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις και συναντήσεις «η πραγματικότητα μας διαψεύδει οικτρά» και ότι η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

«Το νερό που τρέχει από τις βρύσες μας παρουσιάζει έντονη θολότητα – ένα φαινόμενο που πλέον επαναλαμβάνεται σε όλο και πιο συχνές περιόδους – καθιστώντας το εντελώς ακατάλληλο για οποιαδήποτε οικιακή χρήση.»

Οι κάτοικοι επισημαίνουν επίσης ότι, παρά τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της περιοχής, δεν έχει υλοποιηθεί ουσιαστικό έργο υποδομής για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Υπογραμμίζουν ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό πρώτης ανάγκης και συνταγματικό δικαίωμα, και καλούν τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους άμεσα και αποτελεσματικά.

Απαιτούμε να γίνει άμεσος έλεγχος ποιότητας νερού και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.

ποιότητας νερού και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. Ζητείται τεχνική αξιολόγηση των υποδομών ύδρευσης και σχεδιασμός έργων αποκατάστασης.

των υποδομών ύδρευσης και σχεδιασμός έργων αποκατάστασης. Αίτημα για έκτακτα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή καθαρού νερού στους κατοίκους.

Η τοπική κοινότητα απαιτεί επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για παρεμβάσεις και ενημέρωση των κατοίκων για τα αίτια της θολότητας — αν πρόκειται για φαινόμενα που σχετίζονται με την ποιότητα των πηγών, την κατάσταση του δικτύου ή έκτακτες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Η έλλειψη δημόσιας ενημέρωσης έχει αυξήσει την ανησυχία και την οργή των κατοίκων.

Απευθύνεται σε Ρόλος Δήμος Ρεθύμνης Τοπική αυτοδιοίκηση, συντονισμός παρεμβάσεων ΔΕΥΑΡ Διαχείριση ύδρευσης και τεχνικός έλεγχος Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδότηση και έργα υποδομής Βουλευτές νομού Πολιτική πίεση και αιτήματα προς κεντρικά όργανα

Για τους κατοίκους της Γωνιάς η κατάσταση έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή: χρήσιμες δραστηριότητες όπως μαγείρεμα, προσωπική υγιεινή και καθημερινή φροντίδα γίνονται επισφαλείς όταν η ποιότητα του νερού αμφισβητείται. Η τοπική κοινωνία ζητά άμεσες, τεκμηριωμένες απαντήσεις και πρακτικές λύσεις, όχι μόνο δεσμεύσεις. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό έως ότου υπάρξει έλεγχος και σαφές σχέδιο αποκατάστασης των παροχών.

Η δημοσιογραφική υπηρεσία του τόπου θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα ενημερώνει τους κατοίκους για κάθε νέα ενέργεια των αρμοδίων φορέων.