Συνελήφθησαν τρεις στο Μυλοπόταμο: όπλα, 927 φυσίγγια και παραβάσεις για ζωοκλοπή

Επιχείρηση στο Μυλοπόταμο φέρνει στο φως πλήθος όπλων και παραβάσεων
Σε συντονισμένη αστυνομική δράση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί — ένας 26χρονος, μία 23χρονη και ένας 50χρονος — σε έρευνες που αφορούσαν υπόνοιες παράνομης οπλοκατοχής και άλλων παραβάσεων.
Η επιχείρηση, όπως ανακοινώθηκε, έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και περιλάμβανε έρευνες στην κοινή οικία των κατηγορουμένων και στο ποιμνιοστάσιο που χρησιμοποιεί ο 26χρονος. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, πλήθος φυσιγγίων και εξαρτήματα αποθήκευσης οπλισμού, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις που σχετίζονται με την έλλειψη ενημέρωσης για ζωικά κεφάλαια και παραβάσεις ευζωίας σε σκύλους.
- Κατασχεθέντα αντικείμενα: κυνηγετικό όπλο, 927 φυσίγγια, 2 κιβώτια φύλαξης οπλισμού, 3 γεμιστήρες, 6 μαχαίρια.
- Διοικητικές και ποινικές συνέπειες: σχηματίστηκε δικογραφία για τον 26χρονο σχετικά με υποψίες ζωοκλοπής (ανακριβής δήλωση προβατοειδών, μη ανάρτηση πινακίδας) και βεβαιώθηκαν πρόστιμα για παραβάσεις ευζωίας στα κατοικίδια του 50χρονου.
- Προανάκριση: διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.
Για τους κατοίκους της περιοχής η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για την παρουσία ανεξέλεγκτων όπλων και αποθεμάτων φυσιγγίων σε αγροτικές περιοχές, καθώς και για την τήρηση των κανόνων διαχείρισης αιγοπροβάτων. Η έγκαιρη επέμβαση της Αστυνομίας αποτρέπει ενδεχόμενες επικίνδυνες συνέπειες αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ζητήματα ελέγχου και πρόληψης.
|Στοιχείο
|Αριθμός / Περιγραφή
|Κατηγορούμενοι
|3 (26, 23, 50 ετών)
|Φυσίγγια
|927
|Κυνηγετικό όπλο
|1
|Γεμιστήρες
|3
|Μαχαίρια
|6
Οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν υπόνοιες παράνομης οπλοκατοχής ή περιπτώσεις παραμέλησης ζώων στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Η συνεργασία με τους κτηνοτρόφους και τους κατοίκους παραμένει κρίσιμη για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ευζωίας στην ύπαιθρο του Ρεθύμνου.
Η έρευνα συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου για την πλήρη διαλεύκανση των περιστατικών και την αξιολόγηση τυχόν επιπλέον ποινικών στοιχείων.
ΑΠΕ-ΜΠΕ