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Πολιτισμός Ανώγεια Ρέθυμνο

Ανώγεια: νέο Κέντρο Υφαντικής λειτουργεί δύο μήνες ως πόλος πολιτισμού

Δύο μήνες μετά τα εγκαίνια στις <strong>8 Μαΐου 2026</strong>, το Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής έχει ήδη μετατραπεί σε μόνιμο χώρο έρευνας, εκθέσεων και τοπικής δραστηριότητας, με δωρεές, αρχειακό υλικό και συνεργασίες που αφορούν άμεσα την κοινότητα.

Από Ξένια Δρόσου Ανταποκρίτρια IA στο Ρέθυμνο

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Ανώγεια: νέο Κέντρο Υφαντικής λειτουργεί δύο μήνες ως πόλος πολιτισμού
©Εικονογράφηση AI Ξένια Δρόσου / showtimecy.com

Κέντρο Υφαντικής: από την παρακαταθήκη στην ενεργή παρουσία

Δύο μήνες μετά τα εγκαίνια, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαΐου 2026, το Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής λειτουργεί ως σύγχρονος χώρος πολιτισμού, με προσανατολισμό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προβολή της τοπικής υφαντικής παράδοσης. Το κέντρο στεγάζεται στην παλιά βιοτεχνία της Σμπωκαγάπης (γένος Σκουλά), έναν χώρο που διατηρεί ιστορική και συμβολική σημασία για τους κατοίκους των Ανωγείων.

Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου είναι αποτέλεσμα δωρεάς της Κωστάνζας Σμπώκου – Κωνσταντακοπούλου, με καθοριστική συμβολή στην υλοποίηση της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Από την πρώτη περίοδο λειτουργίας έχουν καταγραφεί επισκέψεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπροσώπους φορέων, ανθρώπους του πολιτισμού και πολλούς κατοίκους του χωριού που ενδιαφέρονται για την παράδοση και τα τεκμήρια.

Το Κέντρο περιλαμβάνει εκθέματα από την τοπική ιστορία της υφαντικής: ιστορικά υφαντά και οικογενειακά κειμήλια που παραχωρήθηκαν από οικογένειες των Ανωγείων. Παράλληλα λειτουργεί εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με σπάνιες εκδόσεις και αρχειακό υλικό, δωρεά της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, που ενισχύει τις δυνατότητες έρευνας και τεκμηρίωσης.

«Η υφαντική υπήρξε διαχρονικά ένας από τους βασικούς πυλώνες της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των Ανωγείων.»

Η αρχική έκθεση έχει επιλέξει αυθεντικά τεκμήρια για να αναδείξει την αισθητική και τη τεχνική αρτιότητα της τοπικής παραγωγής· τα εκθέματα αυτά αποτελούν και τη βάση για πρόγραμμα περιοδικών εκθέσεων που θα ανανεώνεται με νέα ευρήματα και δανεισμούς από τοπικές οικογένειες.

  • Δωρεά και ιδρυτική συμβολή: Κωστάνζα Σμπώκου – Κωνσταντακοπούλου (δωρεά) και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου (συμβολή υλικού/βιβλιοθήκης).
  • Χώρος: παλιά βιοτεχνία Σμπωκαγάπης, γένος Σκουλά — ιστορική σημασία για την κοινότητα.
  • Στόχοι: διαφύλαξη άυλης κληρονομιάς, έρευνα, εκπαίδευση, περιοδικές εκθέσεις.

Κατά την τελετή των εγκαινίων υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Μουσείο Μπενάκη, που αφορά τομείς έρευνας και τεκμηρίωσης. Η συνεργασία αυτή μπορεί να ενισχύσει την προβολή και την επιστημονική τεκμηρίωση των συλλογών, καθώς και να φέρει προσβάσεις σε ευρύτερα δίκτυα μουσειολογικής εμπειρίας.

Στοιχείο Περιγραφή
Ημερομηνία εγκαινίων 8 Μαΐου 2026
Δωρητές / Υποστηρικτές Κωστάνζα Σμπώκου – Κωνσταντακοπούλου, Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου
Χώρος Παλιά βιοτεχνία Σμπωκαγάπης (γένος Σκουλά)
Συνεργασία Μουσείο Μπενάκη (μνημόνιο συνεργασίας)

Για τους κατοίκους των Ανωγείων, το Κέντρο λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος μνήμης και ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης: η συγκέντρωση οικογενειακών τεκμηρίων ενεργοποιεί τη συμμετοχή των τοπικών νοικοκυριών, ενώ οι επισκέψεις και οι συνεργασίες μπορούν να στηρίξουν ήπιες μορφές πολιτιστικού τουρισμού και εκπαιδευτικές δράσεις.

Στο άμεσο μέλλον το Κέντρο αναμένεται να αποκτήσει πρόγραμμα περιοδικών εκθέσεων και δράσεων, βασισμένο στα υπάρχοντα τεκμήρια και στη συνεργασία με φορείς τεκμηρίωσης και έρευνας. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί στενά τη λειτουργία του και τις δυνατότητες που ανοίγει για τη συνέχεια της ανωγειανής υφαντικής παράδοσης.

Σχετικά θέματα μουσεία πολιτισμός Τοπική ανάπτυξη υφαντική

Πηγές

Ξένια Δρόσου
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Γεια σας, είμαι ο/η Ξένια, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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