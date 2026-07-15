8χρονος παρασύρθηκε με σωσίβιο στις Λίγρες — γρήγορη διάσωση από πλήρωμα του «ΦΟΙΝΙΚΑ»

Ένα παιδί 8 ετών από τη Γερμανία παρασύρθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λίγρες (Δήμος Αγίου Βασιλείου). Η άμεση κινητοποίηση Λιμενικού, Frontex και τουριστικού σκάφους οδήγησε στην ασφαλή επιστροφή του χωρίς να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Γρήγορη επέμβαση και θετικό τέλος στο επεισόδιο στις Λίγρες

Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λίγρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου, ένα 8χρονο αγόρι υπηκοότητας Γερμανίας παρασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώ βρισκόταν πάνω σε κυκλικό σωσίβιο. Η κινητοποίηση που ακολούθησε έθεσε σε λειτουργία το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έληξε θετικά, καθώς το παιδί εντοπίστηκε και παρελήφθη ασφαλώς από επιβατικό-τουριστικό σκάφος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού καθώς και σκάφος της Frontex, ενώ κρίσιμο ρόλο είχε το πλήρωμα του τουριστικού σκάφους «ΦΟΙΝΙΚΑΣ», που εντόπισε και περισυνέλεξε το παιδί και το μετέφερε στην ακτή. Σύμφωνα με τους γονείς, ο ανήλικος ήταν καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε ανήλικο άτομο πάνω σε κυκλικό σωσίβιο, το οποίο παρασύρεται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λίγρες δήμου Αγίου Βασιλείου.

Η εξέλιξη υπογραμμίζει την αξία του συντονισμού μεταξύ λιμενικών αρχών, διεθνών δυνάμεων συνδρομής και του τοπικού ναυτικού τομέα. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της νότιας ακτής του Ρεθύμνου, το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση των κινδύνων που κρύβει η θάλασσα ακόμη και σε φαινομενικά ασφαλείς στιγμές.

Τι ενεργοποιήθηκε στην επιχείρηση

Ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Αποστολή ναυαγοσωστικού σκάφους Λιμενικού και περιπολικού οχήματος από την ξηρά.

Συμμετοχή σκάφους Frontex και τουριστικού σκάφους «ΦΟΙΝΙΚΑΣ».

Παρά το αίσιο τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε επικίνδυνες καταστάσεις, ιδίως όταν παίζουν ρόλο ρεύματα και απομακρυσμένες ακτές. Οι αρχές υπενθυμίζουν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας για γονείς και κηδεμόνες: προσοχή στη χρήση επιπλέοντων μέσων αναψυχής, παρακολούθηση παιδιών κοντά στην θάλασσα και άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση επικίνδυνου συμβάντος.

Συμμετέχουσες δυνάμεις Ρόλος Λιμενικές Αρχές (Χώρα Σφακίων, Αγία Γαλήνη, Κόκκινος Πύργος) Συντονισμός και αποστολή μονάδων Frontex Συμμετοχή με σκάφος στη θαλάσσια αναζήτηση Επιβατικό-τουριστικό σκάφος «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Περισυλλογή και μεταφορά του παιδιού στην ακτή

Οι τοπικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και υπενθυμίζουν ότι, σε περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα, το 112 ή οι αρμόδιες λιμενικές αρχές πρέπει να ενημερώνονται άμεσα.