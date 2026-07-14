Ρέθυμνο: Επιστροφή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννη στα Μυριοκέφαλα

Το απόγευμα της 12ης Ιουλίου 2026 μεταφέρθηκε και εναποτέθηκε στο εκκλησιαστικό κέντρο των Μυριοκεφάλων ιερό απότμημα του Οσίου Ιωάννη του Ξένου, σε τελετή με τη συμμετοχή τοπικών αρχών και πλήθους πιστών.

Ιστορική επιστροφή στους χώρους που ίδρυσε ο Όσιος

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, στην κοινότητα των Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή και η κατάθεση αποτμήματος του ιερού λειψάνου του Οσίου Ιωάννη του Ξένου. Το απότμημα μεταφέρθηκε από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων και τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αντιφωνητρίας, ο οποίος είχε ανεγερθεί περίπου στον 10ο αιώνα ως κέντρο της διακονίας του Οσίου.

Η εκδήλωση απέκτησε εορταστικό χαρακτήρα και συγκέντρωσε πλήθος πιστών, κληρικών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του γεγονότος για την τοπική θρησκευτική παράδοση και τη συλλογική μνήμη.

Ποιους συγκέντρωσε η τελετή

Την υποδοχή του ιερού λειψάνου απηύθυνε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, πλαισιωμένος από τον εφημέριο της ενορίας Μυριοκεφάλων, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Σηφάκη, καθώς και άλλους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως. Το λείψανο μετέφερε ο Καθηγούμενος της Μονής Ρουστίκων, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κουφουδάκης, συνοδευόμενος από τους Ηγουμενοσυμβούλους της Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Ρωμανόν Αναστασιάδη και Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Παύλο Λουκογεωργάκη.Παρόντες ήταν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης και εκπρόσωποι στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας.

Υποδοχή και Αρχιερατικός Εσπερινός στην κεντρική πλατεία των Μυριοκεφάλων.

Ομιλία του Καθηγούμενου για την ιστορία και τη μαρτυρία του Οσίου.

Απονομή ευεργετηρίων και ιερών εικόνων από τη Μητρόπολη σε τοπικούς υποστηρικτές της ενορίας.

«Η επιστροφή του λειψάνου συνιστά μια ιστορική στιγμή για την τοπική εκκλησιαστική κοινότητα», ανέφερε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κατά την ολοκλήρωση της τελετής.

Κατά την υποδοχή ακολούθησε Αρχιερατικός Εσπερινός στην πλατεία των Μυριοκεφάλων. Ο Καθηγούμενος της Μονής Ρουστίκων απηύθυνε λόγο όπου σκιαγράφησε το ιστορικό πλαίσιο της μοναχικής παρουσίας στην περιοχή και τη σημασία της επανεγκατάστασης του ιερού τμήματος στο ναό που ο ίδιος ο Όσιος είχε θεμελιώσει.

Πρόσωπο Ρόλος/Σχέση με την τελετή Ιωάννης Κουφουδάκης Καθηγούμενος της Μονής Ρουστίκων — μετέφερε το λείψανο Πρόδρομος Μητροπολίτης Ρεθύμνης — απέδωσε την υποδοχή Θεόδωρος Σηφάκης Εφημέριος Ενορίας Μυριοκεφάλων — τοπική εκπροσώπηση Μαίρη Λιονή, Γεώργιος Μαρινάκης Τοπικοί θεσμικοί εκπρόσωποι — παρόντες στην τελετή

Το γεγονός έχει τοπική βαρύτητα πέραν της θρησκευτικής διάστασης: ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των Μυριοκεφάλων ως τόπου με ιστορική εκκλησιαστική παράδοση και ενδέχεται να αυξήσει το ενδιαφέρον προσκυνητών και επισκεπτών για την περιοχή. Επίσης, οι συμβολικές ενέργειες της Μητρόπολης και της Μονής υπογραμμίζουν τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και της εκκλησιαστικής αρχής.

Στην τελετή υπήρξαν επίσης δημόσιες αναφορές σε ευχαριστίες προς όσους στηρίζουν το έργο της ενορίας, ενώ ο εφημέριος ζήτησε την παράδοση ευεργετηρίων εγγράφων και ιερών εικόνων σε πρόσωπα που συμβάλλουν στην υποστήριξη των τοπικών εκκλησιαστικών δράσεων.

Η κατάθεση του αποτμήματος επανασυνδέει την κοινότητα με την ιστορική της κληρονομιά και σηματοδοτεί μια στιγμή συλλογικής μνήμης για τους κατοίκους του Ρεθύμνου.