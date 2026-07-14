Αγωνία στη θάλασσα στο Ρέθυμνο: 8χρονος παρασύρθηκε με σωσίβιο — διασώθηκε από τουριστικό σκάφος

Έντονη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών το μεσημέρι της 14ης Ιουλίου στην παραλία Λίγρες, όπου ένα παιδί 8 ετών παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα και περισυνελέγη από επιβατικό σκάφος χωρίς να χρειαστεί ιατρική επέμβαση.

Σύντομη περιγραφή του περιστατικού

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της 14.07.2026 στην περιοχή της παραλίας Λίγρες, όταν ένας ανήλικος που βρισκόταν πάνω σε σωσίβιο κουλούρα παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και απομακρύνθηκε από την ακτή. Η εμπλοκή κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

Εμπλεκόμενες δυνάμεις και επιχείρηση διάσωσης

Στην περιοχή σπεύσαν άμεσα περιπολικό όχημα ξηράς, καθώς και μέσα από τη θάλασσα: ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, σκάφος της Frontex και ένα επιβατικό–τουριστικό σκάφος. Οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου ειδοποιήθηκαν για παροχή βοήθειας και ενεργοποίηση του τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

Είδος περιστατικού: παρασυρμός ανηλίκου με σωσίβιο κουλούρα

παρασυρμός ανηλίκου με σωσίβιο κουλούρα Ηλικία παιδιού: 8 ετών (υπήκοος Γερμανίας)

8 ετών (υπήκοος Γερμανίας) Μέσο διάσωσης: επιβατικό/τουριστικό σκάφος

επιβατικό/τουριστικό σκάφος Αποτέλεσμα: περισυλλογή και ασφαλής μεταφορά στην ακτή, χωρίς ανάγκη ιατρικής περίθαλψης

Στιγμιότυπο και τοπικές συνέπειες

Το πλήρωμα του τουριστικού σκάφους εντόπισε το παιδί να επιπλέει πάνω στο σωσίβιο και προχώρησε άμεσα στην περισυλλογή του, βάζοντας τέλος στην επικίνδυνη κατάσταση. Ο 8χρονος μεταφέρθηκε στην παραλία όπου τον περίμεναν οι γονείς του, οι οποίοι ανέφεραν ότι το παιδί είναι καλά και δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Το συμβάν αναδεικνύει την ευαλωτότητα των μικρών λουόμενων σε συνθήκες θαλάσσιων ρευμάτων και την αξία της άμεσης συντονισμένης επέμβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους λουόμενους

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στις παραλίες του νομού: τα θαλάσσια ρεύματα μπορούν να μεταφέρουν γρήγορα φουσκωτά και επιπλέοντα αντικείμενα μακριά από την ακτή. Για γονείς και συνοδούς ισχύουν τα εξής πρακτικά μέτρα πρόληψης:

Να μην αφήνονται ανήλικοι ασυνόδευτοι σε φουσκωτά και σωσίβια μακριά από τη ζώνη ασφαλούς κολύμβησης.

Να ενημερώνονται οι λουόμενοι για τις τοπικές συνθήκες (υδροδυναμικά ρεύματα, άνεμοι) πριν μπουν στη θάλασσα.

Σε περίπτωση παραποίησης της θέσης λουόμενου, να καλείται άμεσα το Λιμενικό στο γνωστό τοπικό τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.

Χρονοδιάγραμμα επιχείρησης (συνοπτικό)

Χρόνος Ενέργεια Μεσημέρι 14.07.2026 Παρασύρθηκε ο ανήλικος, ενημέρωση Λιμενικού Άμεσα Ενεργοποίηση τοπικού σχεδίου, κλήση ενισχύσεων Λίγο μετά Άφιξη σκαφών (Λιμενικό, Frontex, τουριστικό) και περιπολικού Κατόπιν Περισυλλογή από τουριστικό σκάφος, μεταφορά στην ακτή

Η έγκαιρη αντίδραση και ο συντονισμός μεταξύ τοπικών δυνάμεων και πλωτών μέσων απέτρεψαν τα χειρότερα. Οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η προσοχή και η πρόληψη σε παραλίες και τουριστικές περιοχές παραμένουν κρίσιμες για την ασφάλεια των επισκεπτών και των κατοίκων.