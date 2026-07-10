Βουλευτές καταθέτουν στη Βουλή το ψήφισμα για τη χάραξη του ΒΟΑΚ στο ανατολικό Ρεθύμνο

Αναφορά στη Βουλή με το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κατατέθηκε από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητώντας επανεξέταση της νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Σκαλέτα–Κόμβος Αμαρίου λόγω επιπτώσεων σε αρχαιολογικές ζώνες, περιβάλλον και τοπική οικονομία.

Προωθείται αίτημα επανεξέτασης της νέας χάραξης

Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα αναφορά που περιλαμβάνει το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης σχετικά με την προτεινόμενη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ στην περιοχή του Ανατολικού Ρεθύμνου. Την αναφορά υπέβαλαν έξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον αρμόδιο υπουργό να λάβει υπόψη τις επισημάνσεις του οργάνου και να επανεξετάσει την επιλογή της νέας όδευσης στο τμήμα Σκαλέτα – Κόμβος Αμαρίου.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, όπως αναφέρεται στην αναφορά, η προτεινόμενη χάραξη «ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις» σε πολλούς τομείς, με άμεσες προεκτάσεις για τους κατοίκους και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

«Με το εν λόγω ψήφισμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του και τις θέσεις κατοίκων και φορέων, εκτιμά ότι η προτεινόμενη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ ανατολικά του Ρεθύμνου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, κυρίως στην πολιτιστική κληρονομιά και τις αρχαιολογικές ζώνες, στο φυσικό τοπίο, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, στην αγροτική γη, τα ελαιόδεντρα και τις παραγωγικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και στην τουριστική ανάπτυξη, την τοπική οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.»

Το ψήφισμα ζητά την παραμονή του ΒΟΑΚ στην υφιστάμενη χάραξη για το συγκεκριμένο τμήμα, υποστηρίζοντας ότι αυτή η επιλογή «προστατεύει πιο αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον, την πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή και την τουριστική ανάπτυξη» και μειώνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων.

Τοπικές συνέπειες και θέματα που εγείρονται

Οι επισημάνσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου εστιάζουν σε ζητήματα που απασχολούν καθημερινά κατοίκους, παραγωγούς και επιχειρήσεις του Ρεθύμνου:

Πολιτιστική κληρονομιά : κίνδυνος πλήγματος σε αρχαιολογικές ζώνες.

: κίνδυνος πλήγματος σε αρχαιολογικές ζώνες. Περιβάλλον και βιοποικιλότητα : πιθανές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο.

: πιθανές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο. Αγροτική γη και παραγωγή : απώλεια ελαιόδεντρων και παραγωγικών εκτάσεων.

: απώλεια ελαιόδεντρων και παραγωγικών εκτάσεων. Τοπική οικονομία και τουρισμός: επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Από την πλευρά των τοπικών φορέων και κατοίκων, το βασικό αίτημα είναι η προσεκτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων πριν από οποιαδήποτε δέσμευση σε νέα όδευση, ώστε να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες ζημιές.

Ποιοι βουλευτές κατέθεσαν την αναφορά

ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑ Εμμανουήλ Χνάρης ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Νικολαΐδης ΠΑΣΟΚ Γεώργιος Παπανδρέου ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης ΠΑΣΟΚ Αικατερίνη Σπυριδάκη ΠΑΣΟΚ

Η υποβολή της αναφοράς θέτει τη νομοθετική εξουσία σε άμεση επαφή με το ζήτημα και αναμένεται να επιταχύνει την ανάγκη για επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το επόμενο βήμα θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του υπουργείου και ενδεχόμενες τεχνικές ή περιβαλλοντικές αξιολογήσεις που θα ζητηθούν.

Για την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση της φωνής που ζητά προσοχή στη χωροθέτηση μεγάλων έργων και έλεγχο των επιπτώσεων πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων.