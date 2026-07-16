Σοκ στην Ελεύθερνα: 24χρονη από το Ρέθυμνο βρέθηκε νεκρή σε γκαράζ του Πειραιά

Η τοπική κοινότητα της Ελεύθερνας θρηνεί τον αιφνίδιο χαμό της 24χρονης Αναστασίας Τζανιδάκη, πτυχιούχου Νομικής, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μαζί με τον σύντροφό της μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά. Ιατροδικαστικές εκτιμήσεις αναφέρουν ως πιθανότερο σενάριο το ατύχημα από εισπνοή καυσαερίων. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

Τραγωδία για νέα γυναίκα από την Ελεύθερνα

Η τοπική κοινωνία στο Ρέθυμνο και ειδικότερα στην κοινότητα της Ελεύθερνας βιώνει βαθύ πένθος μετά τον θάνατο της 24χρονης Αναστασίας Τζανιδάκη. Η νεαρή, απόφοιτη της Νομικής Σχολής, βρέθηκε νεκρή μαζί με τον σύντροφό της μέσα σε όχημα σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά, το πρωί της Τρίτης.

Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ατυχήματος, με τις αρχικές εκτιμήσεις του ιατροδικαστή να συνηγορούν στην εισπνοή καυσαερίων ως πιθανή αιτία. Ωστόσο, η επίσημη εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διερεύνησης.

«Το πλέον συμβατό θεωρώ είναι το ατυχηματικό. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες».

Οι άνθρωποι που γνώριζαν την Αναστασία την περιγράφουν ως ένα άτομο με ήθος, ευγένεια και εργατικότητα. Η οικογένειά της, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, αντιμετωπίζει μια αδιανόητη τραγωδία και η τοπική κοινωνία έχει εκφράσει συλλυπητήρια και συμπαράσταση.

Τι είναι γνωστό έως τώρα

Ηλικία: 24 ετών.

24 ετών. Τόπος καταγωγής: Ελεύθερνα, Ρέθυμνο.

Ελεύθερνα, Ρέθυμνο. Εύρημα: Τα σώματα του ζευγαριού εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Τα σώματα του ζευγαριού εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά. Ιατροδικαστική εκτίμηση: Πιθανό ατύχημα από εισπνοή καυσαερίων, αναμονή για τα συμπεράσματα της έρευνας.

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου και της Ελεύθερνας η υπόθεση εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια σε κλειστούς χώρους στάθμευσης και την ανάγκη προσοχής σε ενδείξεις διαφυγής καυσαερίων. Επίσης, η απώλεια μιας νέας επαγγελματικά καταρτισμένης προσωπικότητας συνεπάγεται και κοινωνικό κόστος για την τοπική κοινότητα.

Πρακτικές πληροφορίες και επόμενα βήματα

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και οι αρμόδιες αρχές θα ανακοινώσουν τα τελικά συμπεράσματα μετά τις εργαστηριακές και δικαστικές ενέργειες. Μέχρι τότε δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επιπλέον στοιχεία που να αλλάζουν την αρχική εκτίμηση.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Αναστασία Τζανιδάκη Ηλικία 24 Καταγωγή Ελεύθερνα, Ρέθυμνο Τόπος συμβάντος Γκαράζ πολυκατοικίας, Πειραιάς

Οι τοπικές αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Ρεθύμνου παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν υποστήριξη όπου χρειαστεί. Η κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη, ενώ φίλοι και συγγενείς οργανώνουν τρόπους να αποχαιρετήσουν την άτυχη νεαρή.

Περαιτέρω ενημέρωση θα υπάρξει μόλις δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της αστυνομικής και ιατροδικαστικής διερεύνησης.