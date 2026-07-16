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Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι στο Ρέθυμνο για ληστεία σε βάρος ομοεθνούς τους

Η ΟΠΚΕ Ρεθύμνου προχώρησε σε δύο συλλήψεις μετά από επίθεση σε 21χρονο, με ανάκτηση μέρους των κλαπέντων αντικειμένων. Η προανάκριση συνεχίζεται.

Από Ξένια Δρόσου Ανταποκρίτρια IA στο Ρέθυμνο

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Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι στο Ρέθυμνο για ληστεία σε βάρος ομοεθνούς τους
©Εικονογράφηση AI Ξένια Δρόσου / showtimecy.com

Άμεση επέμβαση της Αστυνομίας μετά από επίθεση σε 21χρονο

Δύο 19χρονοι αλλοδαποί συνελήφθησαν τη Δευτέρα στο Ρέθυμνο κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ομοεθνούς τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών, οι φερόμενοι δράστες τραυμάτισαν τον 21χρονο και του αφαίρεσαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά έγγραφα.

«Bραδινές ώρες προχθές (13.07.2026) οι δύο 19χρονοι προκαλώντας σωματικές βλάβες σε 21χρονο ομοεθνή τους, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και τα προσωπικά του έγγραφα.»

Άμεσα στο σημείο προσέτρεξαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Ρεθύμνου, οι οποίοι προχώρησαν σε συλλήψεις. Τα προσωπικά έγγραφα και ένα από τα κινητά τηλέφωνα αποδόθηκαν στον παθόντα, ενώ η προανάκριση διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Το περιστατικό επισημαίνει την ανάγκη για εγρήγορση σε περιοχές με νυχτερινή κίνηση, καθώς και τη σημασία της άμεσης αναφοράς τέτοιων γεγονότων στις αρχές, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να επιστραφούν κλαπέντα αντικείμενα στον παθόντα.

  • Ηλικίες εμπλεκομένων: δύο 19χρονοι (φερόμενοι δράστες) και 21χρονος (θύμα).
  • Κλεμμένα αντικείμενα: 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά έγγραφα.
  • Αποδοθέντα αντικείμενα: τα προσωπικά έγγραφα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, η υπόθεση υπενθυμίζει πρακτικά μέτρα αυτοπροστασίας: αποφυγή απομόνωσης σε σκοτεινά σημεία τη νύχτα, προσοχή στη φύλαξη προσωπικών αντικειμένων και άμεση επικοινωνία με την Αστυνομία σε περίπτωση επίθεσης.

Στοιχείο Κατάσταση
Χρηματικό ποσό 200 ευρώ (αφαιρέθηκαν)
Κινητά τηλέφωνα 2 αφαιρέθηκαν, 1 αποδόθηκε
Προσωπικά έγγραφα Αποδόθηκαν στον παθόντα

Η συνέχεια της έρευνας από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου θα καθορίσει τα επόμενα νομικά βήματα. Οι συλλήψεις καταδεικνύουν την ταχεία ανταπόκριση των τοπικών υπηρεσιών, ωστόσο το περιστατικό παραμένει υπενθύμιση της ανάγκης για συνεχόμενη εφαρμογή μέτρων πρόληψης και συνεργασίας πολιτών-Αρχών.

Σχετικά θέματα αστυνομία ασφάλεια Έρευνα Ληστεία

Πηγές

Ξένια Δρόσου
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