Καταδίωξη στο Ρέθυμνο: δικυκλιστής έπεσε πάνω σε περιπολικό — δύο συλλήψεις για ναρκωτικά

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο του Ρεθύμνου οδήγησε σε δύο συλλήψεις και σε κατάσχεση ναρκωτικών, με τον 51χρονο οδηγό της μηχανής να τραυματίζεται ελαφρά και να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Επιχείρηση Δίωξης Ναρκωτικών στο Ρέθυμνο

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε την Πέμπτη στο Ρέθυμνο, μετά από πληροφορίες για αγοραπωλησία ναρκωτικών σε οικία. Δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 51 ετών, συνελήφθησαν στη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, ενώ ο 51χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο κατά την έξοδό του από το σπίτι του 25χρονου. Όταν επιχειρήθηκε ο έλεγχος, ο δικυκλιστής δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των Αρχών και έφυγε με υψηλή ταχύτητα κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη στην οποία συμμετείχαν δύο περιπολικά και ολοκληρώθηκε όταν ο οδηγός της μηχανής προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα που του είχε κλείσει τον δρόμο.

«Συνελήφθησαν χθες (17.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου δύο ημεδαποί ηλικίας 25 και 51 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.»

Στις έρευνες στις οικίες των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 56 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.090 ευρώ, που σύμφωνα με την αστυνομία εκτιμάται ότι προέρχεται από συναλλαγές ναρκωτικών. Την προανάκριση αναλαμβάνει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό αναδεικνύει τη δράση τοπικών κυκλωμάτων διακίνησης και την εγρήγορση των αστυνομικών δυνάμεων. Η εμπλοκή υπηρεσιακού οχήματος σε σύγκρουση κατά τη διάρκεια καταδίωξης φέρνει επίσης στο προσκήνιο ζητήματα οδικής ασφάλειας και χειρισμού ανάλογων επιχειρήσεων σε αστικά σημεία.

Πρακτικές πληροφορίες για τους πολίτες:

Σε περιπτώσεις που γίνονται αστυνομικοί έλεγχοι, η συνεργασία και η προσήκουσα συμμόρφωση ελαχιστοποιούν κινδύνους για τρίτους.

Όποιος διαθέτει πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή μπορεί να επικοινωνεί με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου συνεχίζει την έρευνα για τυχόν περαιτέρω εμπλεκόμενα πρόσωπα και δίκτυα.

Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν και η ταχύτητα με την οποία οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση δείχνουν ότι οι Αρχές αξιοποίησαν στοιχεία πριν την επέμβαση. Η εξέλιξη της προανάκρισης αναμένεται να ρίξει φως στο εύρος της διακίνησης και τυχόν συνδέσεις με άλλες υποθέσεις που ερευνώνται στην Κρήτη.