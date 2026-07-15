Ρόδος: 17χρονη καταγγέλλει άγριο ξυλοδαρμό από σύντροφο — διήρκησε πάνω από πέντε ώρες

Μια ανήλικη από τον Αρχάγγελο κατήγγειλε ότι ο 23χρονος σύντροφός της την ξυλοκόπησε επί ώρες το ξημέρωμα μετά από έξοδο σε νυχτερινό κέντρο. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε προκαταρκτική αστυνομική έρευνα και παραπομπή στην εισαγγελία.

Σοβαρή καταγγελία έμφυλης βίας στον Αρχάγγελο

Μια υπόθεση έμφυλης βίας που αφορά ανήλικη έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Ρόδου. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της 20ής προς 21η Ιουνίου 2026, έπειτα από έξοδο σε νυχτερινό κέντρο της περιοχής. Η 17χρονη ισχυρίζεται ότι ο σύντροφός της, ηλικίας 23 ετών, την χτύπησε αρχικά έξω από το μαγαζί και στη συνέχεια στο σπίτι, για διάστημα που ξεπέρασε τις 5 ώρες.

Στην κατάθεσή της η νεαρή περιγράφει σοβαρά επεισόδια βίας: μπουνιές και σφαλιάρες στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα, καθώς και χτυπήματα του κεφαλιού στον τοίχο. Η ίδια ανέφερε ότι κάποια στιγμή ο 23χρονος έπιασε μαχαίρι, κίνηση που τη φόβισε και προκάλεσε τις κραυγές της «θα με σκοτώσεις, θα με σκοτώσεις, φύγε», χωρίς, όπως είπε, να το στρέψει επάνω της.

Εναρκτήριο επεισόδιο: σπρωξίματα/χαστούκι έξω από νυχτερινό κέντρο, με επέμβαση θαμώνων.

Συνέχεια στο σπίτι: βίαια χτυπήματα από τις 03:30 έως περίπου τις 09:00 το πρωί.

έως περίπου τις το πρωί. Τερματισμός του περιστατικού: παρέμβαση συγγενή που τους φιλοξενούσε και μεταφορά στο Αστυνομικό Τμήμα.

«θα με σκοτώσεις, θα με σκοτώσεις, φύγε»

Η ανήλικη ανέφερε επίσης απειλές ότι «θα της σπάσει τα δόντια», ότι «δεν θα την αφήσει ζωντανή» και ότι «θα την κάψει», σύμφωνα με την καταγραφή που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα. Η καταγγελία προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ο δράστης, κατά τα δημοσιεύματα, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε πως «αν θέλει σφαλιάρα κανείς για να συνέλθει, είναι οκ να του τη ρίξεις» — ατάκα που αποτυπώνει στάση που συγκρούεται με το νομοθετικό και κοινωνικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων βίας.

Στοιχείο Περιγραφή Ηλικίες 17χρονη (θύμα), 23χρονος (κατηγορούμενος) Ημερομηνία 20-21 Ιουνίου 2026 Διάρκεια βίας Περίπου 03:30–09:00 (πάνω από 5 ώρες) Τόπος Αρχάγγελος, Ρόδος

Το επεισόδιο έληξε όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και οδήγησε το πρωί τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα. Η δικογραφία έχει σχηματιστεί με βάση την καταγγελία της ανήλικης και τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Τοπικές συνέπειες και αναγκαία μέτρα

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας ανηλίκων και πρόληψης της έμφυλης βίας στο νησί. Για τους κατοίκους της Ρόδου συνεπάγεται ανάγκη ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και δυνάμεων αστυνομίας, καθώς και ενημέρωσης για τα διαθέσιμα κανάλια υποστήριξης θυμάτων. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην καταγγελία επιβεβαιώνουν ότι επενέργειες τρίτων (παρέμβαση θαμώνων, συγγενής) ήταν καθοριστικές για την αποτροπή χειρότερης έκβασης.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τα επικείμενα νομικά βήματα και αναμένει σαφή απαντητικά μέτρα για την προστασία των θυμάτων βίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανήλικους.