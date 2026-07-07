Ρόδος – Αφάντου: Θανάσιμος παρασυρμός 19χρονου Τσέχου ποδοσφαιριστή, συνελήφθη οδηγός

Τραγωδία στην Αφάντου. Ο 19χρονος Ντέιβιντ Γέραμπεκ παρασύρθηκε από φορτηγάκι ενώ έκανε τζόκινγκ. Συνελήφθη ο οδηγός και διερευνώνται τα αίτια.

Θλίψη στην Αφάντου για τον θάνατο νεαρού επισκέπτη

Βαρύ πένθος στη Ρόδο μετά τον θανάσιμο παρασυρμό του 19χρονου Τσέχου ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Γέραμπεκ το πρωί της 7 Ιουλίου στην παραλιακή ζώνη της Αφάντου. Ο νεαρός, που είχε ταξιδέψει στο νησί για διακοπές με τη σύντροφό του, τραυματίστηκε βαρύτατα όταν διερχόμενο φορτηγάκι τον παρέσυρε ενώ έκανε τζόκινγκ. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύλληψη οδηγού και προανάκριση

Σύμφωνα με τις έως τώρα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την Αστυνομία. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε κατοίκους και επισκέπτες για την οδική ασφάλεια σε παραθαλάσσιες διαδρομές με αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Ποιος ήταν ο Ντέιβιντ Γέραμπεκ

Ο Γέραμπεκ αγωνιζόταν στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες και τη Β’ ομάδα της τσεχικής ΣΚ Αρτίς Μπρνο. Η ομάδα του αποχαιρέτησε δημόσια τον νεαρό αθλητή, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια ενός παιδιού που, όπως αναφέρεται, συνδύαζε αγωνιστικό ταλέντο και ήθος.

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

Το χρονικό του δυστυχήματος

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 7 Ιουλίου Περιοχή Αφάντου, παραλιακός δρόμος Δραστηριότητα θύματος Τζόκινγκ Εμπλεκόμενο όχημα Φορτηγάκι (διερχόμενο) Ηλικία οδηγού 61 ετών Ενέργεια Αρχών Σύλληψη οδηγού, διερεύνηση αιτιών

Το ζευγάρι βρισκόταν στο νησί για ολιγοήμερες διακοπές. Η είδηση του θανάτου του 19χρονου σκόρπισε θλίψη, με τη σύντροφό του να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, όπως περιγράφεται από πρόσωπα του περιβάλλοντός της.

Τοπικός αντίκτυπος και ζητήματα οδικής ασφάλειας

Το δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για συστηματική επαγρύπνηση στην οδική ασφάλεια σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση. Σε παραλιακούς δρόμους, όπου πεζοί, δρομείς και ποδηλάτες μοιράζονται τον ίδιο χώρο με τα οχήματα, κρίσιμες παρεμβάσεις –όπως οριζόντια και κάθετη σήμανση, αυξημένος φωτισμός και επαρκείς έλεγχοι ταχύτητας– μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι σε παρόμοια περιστατικά. Η εφαρμογή του ΚΟΚ και η προσοχή όλων, οδηγών και πεζών, παραμένουν καθοριστικές.

Χρήσιμες υπενθυμίσεις για κατοίκους και επισκέπτες

Σε παραθαλάσσιες διαδρομές με κίνηση, οι πεζοί και δρομείς να κινούνται, όπου υπάρχει, σε πεζοδρόμιο ή άκρη οδοστρώματος με φορά αντίθετη από την κυκλοφορία.

ή άκρη οδοστρώματος με φορά αντίθετη από την κυκλοφορία. Οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα όρια ταχύτητας και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή σε περιοχές με τουριστικό φορτίο.

και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή σε περιοχές με τουριστικό φορτίο. Η ορατότητα (ανακλαστικά/φωτεινά ρούχα, σωστός φωτισμός οδού) είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου αναμένει πλήρη διερεύνηση και αποδοχή ευθυνών, όπου προκύπτουν, με στόχο την πρόληψη νέων απωλειών σε έναν δρόμο που χρησιμοποιείται καθημερινά τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες.