Σχέδιο για την ανάπτυξη της Αργιθέας φέρνει αλλαγές στην Καρδίτσα

Το ΕΜΠ παρουσίασε στον Δήμο Αργιθέας «Οδικό Χάρτη» ανάπτυξης με έμφαση σε υποδομές, κατοίκους και προσέλκυση νέων — κεντρικά έργα οδικής διασύνδεσης και σύνδεση λιμνών.

Παρουσίαση του σχεδίου στο δημαρχείο Ανθηρού

Στο δημαρχείο Ανθηρού παρουσιάστηκε το ερευνητικό έργο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάπτυξη της ορεινής Αργιθέας, αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) και φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Δημήτρη Καλιαμπάκου. Η εκδήλωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εργασίας που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο με επιτόπιες αυτοψίες στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αργιθέας.

Το έργο συμπορεύεται με τον Δήμο Αργιθέας και στοχεύει στη δημιουργία μιας ρεαλιστικής στρατηγικής που θα στηρίξει τη συγκράτηση του πληθυσμού, την προσέλκυση νέων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στην ορεινή περιοχή.

Κύριοι άξονες και προτεραιότητες

Βελτίωση της προσβασιμότητας και οδικής διασύνδεσης (σήραγγα Τυμπάνου, σύνδεση με Ευρυτανία).

και οδικής διασύνδεσης (σήραγγα Τυμπάνου, σύνδεση με Ευρυτανία). Αναβάθμιση κρίσιμων τοπικών οδικών αξόνων (Αργύρι - Γέφυρα Καταφυλλίου, Φυλακτή - Πετρίλο).

Σύνδεση μεταξύ Λίμνης Κρεμαστών και Λίμνης Πλαστήρα μέσω Αργιθέας, σε έργο που διαθέτει ώριμη μελέτη.

Κατά τις συναντήσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν προβληματισμούς κατοίκων και επαγγελματιών, συγκέντρωσαν δεδομένα για τον πληθυσμό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τεκμηριωμένες προτάσεις.

«Στόχος είναι η χάραξη μιας στρατηγικής που θα συμβάλει στη συγκράτηση του πληθυσμού, στην προσέλκυση νέων ανθρώπων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών.»

Οι προτάσεις δεν περιορίζονται σε τεχνικά έργα· δίνεται έμφαση και σε πολιτικές που δημιουργούν συνθήκες ώστε νέες οικογένειες να εγκατασταθούν και να δραστηριοποιηθούν στην ορεινή Ελλάδα. Η επιστημονική ομάδα τόνισε ότι οι τοπικές ανάγκες και οι απόψεις των κατοίκων αποτέλεσαν κεντρικό άξονα της έρευνας.

Τι σημαίνει για την Καρδίτσα και την τοπική ανάπτυξη

Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων αφορά άμεσα την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: η βελτίωση δρόμων και συνδέσεων αναμένεται να διευκολύνει την κυκλοφορία, τις εμπορικές συναλλαγές και την πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενώ η σύνδεση των υδατορευμάτων και η αναβάθμιση τουριστικών αξόνων μπορεί να ενισχύσει δραστηριότητες στον αγροτουρισμό και τη μεταποίηση τοπικών προϊόντων.

Αξονες Σημασία για την περιοχή Σήραγγα Τυμπάνου / σύνδεση με Ευρυτανία Ενίσχυση διαπεριφερειακής πρόσβασης Αναβάθμιση Αργύρι - Γέφυρα Καταφυλλίου Βελτίωση τοπικής κινητικότητας Σύνδεση Κρεμαστών - Πλαστήρα Ανάπτυξη τουριστικών & φυσικών πόρων

Η μετάβαση από τις προτάσεις στην υλοποίηση θα απαιτήσει συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας και κεντρικών υπηρεσιών, καθώς και ωρίμανση μελετών και εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η παρουσία του ΕΜΠ προσδίδει τεκμηρίωση, αλλά η πρακτική εφαρμογή εξαρτάται από τις επόμενες αποφάσεις και χρονοδιαγράμματα των αρμόδιων φορέων.

Για τους κατοίκους της Καρδίτσας και ειδικά των ορεινών κοινοτήτων της Αργιθέας, το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας ανάσχεσης της πληθυσμιακής φθίνουσας τάσης και ανασύνθεσης τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον οι προτάσεις μεταφραστούν σε έργα με συγκεκριμένο σχεδιασμό και πόρους.