Σε αυξημένη ετοιμότητα το Κιλκίς λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας θέτει σε συναγερμό υπηρεσίες, Περιφέρεια και Δήμους καθώς ο χάρτης δείχνει «πολύ υψηλό» επίπεδο κινδύνου για το Κιλκίς και τμήματα της Θεσσαλονίκης. Συμβουλές και μέτρα για τους κατοίκους.

Προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην περιοχή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε χάρτη πρόβλεψης που για τη Δευτέρα χαρακτηρίζει ως πολύ υψηλό (επίπεδο 4) τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο νομό Κιλκίς και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε μεγάλο τμήμα της χώρας ο κίνδυνος παραμένει σε επίπεδα υψηλά (επίπεδο 3), ενώ η Αττική εμφανίζεται στον χάρτη με χαμηλότερη ένδειξη, στο κίτρινο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας έχουν ήδη ενημερώσει Περιφέρειες, Δήμους και τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, ζητώντας να τεθούν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιάς.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους του Κιλκίς

Για τους κατοίκους της επαρχίας, η σημερινή ένδειξη επιβάλλει προσοχή στην καθημερινότητα και αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν ξεσπάσματα φωτιάς από αμέλεια. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει συγκεκριμένες απαγορευτικές και προληπτικές ενέργειες, οι οποίες είναι κρίσιμες κατά την αντιπυρική περίοδο.

Απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καθαρισμού.

Αποφεύγονται εργασίες που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συγκολλήσεις).

Μην χρησιμοποιείτε υπαίθριες ψησταριές σε δασικές και παραδασικές περιοχές.

Αποφύγετε το κάπνισμα στην ύπαιθρο και μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε φωτιά, ειδοποιήστε άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Η τοπική διοίκηση οφείλει να ενισχύσει την ετοιμότητα τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και μέσων, όπως τηλεπικοινωνιακή ετοιμότητα, ελέγχους σε προσβάσεις προς δασικές εκτάσεις και ενημέρωση πολιτών, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες κοινότητες.

Δράσεις και συνέπειες

Σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου, οι πιθανές ενέργειες περιλαμβάνουν τη συγκρότηση περιπολιών σε ρίσκο περιοχές, την ετοιμότητα οχημάτων και συνεργασιών με την Πυροσβεστική και τη δημιουργία σημείων συγκέντρωσης πολιτών σε περίπτωση εκκένωσης. Για τους δημότες, η αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες —όπως η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από αυλές και οικοπεδικούς χώρους— μειώνει τον συνολικό κίνδυνο εξάπλωσης.

Περιοχή Χαρακτηρισμός κινδύνου Νομός Κιλκίς Πολύ υψηλός (4) Περιοχές Θεσσαλονίκης Πολύ υψηλός (4) Αττική Κίτρινο Μεγάλο μέρος της χώρας Υψηλός (3)

Η κλιματική κρίση επιτείνει τα φαινόμενα ξηρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας τους θερινούς μήνες πιο επικίνδυνους για δασικές πυρκαγιές. Οι τοπικές αρχές καλούνται να συντονίσουν προληπτικές επιχειρήσεις και οι πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες, έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Για άμεση βοήθεια ή αναφορά περιστατικού, χρησιμοποιήστε τον πανελλαδικό αριθμό της Πυροσβεστικής: 199. Η έγκαιρη ειδοποίηση και η προληπτική συμπεριφορά αποτελούν βασικά εργαλεία για την προστασία της τοπικής κοινωνίας.