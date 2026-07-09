Σε έλεγχο η πυρκαγιά στο Καλοχώρι — εκκλήσεις για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αύλειο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου. Στάλθηκε μήνυμα 112, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ ερευνώνται τα αίτια.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης και οδηγίες προστασίας

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή του Καλοχωρίου, σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας κοντά στην παραλία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Λόγω της έντασης των καπνών στάλθηκε προληπτικό μήνυμα μέσω του συστήματος 112, που προειδοποιούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά άρχισε γύρω στις 15:00 σε σακιά απορριμμάτων, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο για αεροπυρόσβεση.

Ενεργές δυνάμεις: 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

23 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Εναέρια συνδρομή: ελικόπτερο σε επιχείρηση αεροπροστασίας.

ελικόπτερο σε επιχείρηση αεροπροστασίας. Υποστήριξη: μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ συλλέγει εικόνα με drone τόσο σε οπτικό όσο και σε θερμικό πεδίο, για τον ακριβή εντοπισμό εστιών και την καθοδήγηση των δυνάμεων. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μετέβη στο χώρο για τη διερεύνηση των αιτίων.

Η επέκταση από απορρίμματα σε κλειστό χώρο βιοτεχνίας δείχνει τον κίνδυνο που προκαλούν συσσωρευμένα εύφλεκτα υλικά σε επιχειρηματικούς χώρους κοντά σε κατοικημένες ζώνες ή παραλίες. Για τους κατοίκους της περιοχής οι βασικές οδηγίες παραμένουν:

παραμονή σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά ανοίγματα,

αποφυγή έκθεσης στους καπνούς, ιδιαίτερα από ευπαθή άτομα,

ακολουθία των οδηγιών των αρχών και ενημέρωση από επίσημες πηγές.

Στοιχείο Αριθμός / Παρουσία Πυροσβέστες 23 Οχήματα 9 Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο Συνδρομή Δήμος Δέλτα, Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση και εκκαθάριση των θερμών σημείων. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα διενεργήσει έρευνα για την αιτία της πυρκαγιάς, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν προσεκτικά τις επίσημες ανακοινώσεις πριν επιχειρήσουν μετακινήσεις κοντά στην πληγείσα ζώνη.