Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης στο Μορφοβούνι μετά το «Daniel»

Ξεκινούν και προχωρούν εργασίες στα ρέματα και τις επικίνδυνες πλαγιές του Μορφοβουνίου για την αποκατάσταση υποδομών και την εξασφάλιση της πρόσβασης στη συνοικία «Κοντοστεργιέϊκα». Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ του ΥΠ.ΕΣ. και έχει προϋπολογισμό με ΦΠΑ 897.027,62 ευρώ.

Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και σταθεροποίησης πρανών

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο χωριό Μορφοβούνι οι παρεμβάσεις για τη μετρίαση των κατολισθητικών φαινομένων που προκάλεσε το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel». Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποκατάσταση υποδομών που καταστράφηκαν, καθώς και στην προστασία των παρακείμενων κατοικιών και της οδικής σύνδεσης με τη συνοικία «Κοντοστεργιέϊκα», η οποία παραμένει αποκλεισμένη.

Οι εργασίες εστιάζουν αρχικά στο κεντρικό ρέμα του οικισμού, από την κεντρική πλατεία έως την περιοχή κάτω από τον ναό της Αγίας Παρασκευής, όπου εντοπίζεται το πιο κρίσιμο σημείο.

Κατασκευή αγωγού για τη διοχέτευση των βρόχινων νερών.

Εγκατάσταση επάλληλων μετωπικών συρματοκιβωτίων (gabions) για την αποκατάσταση και τη σταθεροποίηση των πρανών.

(gabions) για την αποκατάσταση και τη σταθεροποίηση των πρανών. Παρεμβάσεις σε δεύτερο ρέμα από τη θέση «Καφαντάρη» έως τη «βρύση Πλιάκαινας» με κατασκευή αγωγών για σωστή υδραυλική λειτουργία.

Δράσεις κατάντη του δημαρχείου, έναντι του δημοτικού πάρκινγκ, για την ασφαλή διοχέτευση των επιφανειακών υδάτων στο ρέμα.

Το έργο έχει συνολικό αρχικό προϋπολογισμό 897.027,62 ευρώ με Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ανάδοχος αναδείχθηκε, μετά από δημόσιο διαγωνισμό, η εταιρεία Χρήστος Κατσιάβας και Σία ΟΕ.

Η επιλογή των παρεμβάσεων εστιάζει στην άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των ρεμάτων και στη μηχανική σταθεροποίηση των πρανών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε γειτονικές ιδιοκτησίες. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να αποκατασταθεί και η κυκλοφορία προς τη συνοικία «Κοντοστεργιέϊκα», η οποία, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, παραμένει έως σήμερα αποκλεισμένη.

Για τους κατοίκους της περιοχής η παρέμβαση σημαίνει:

επαναφορά βασικών υποδομών για την αποφυγή διακοπών πρόσβασης και νέων ζημιών σε ιδιοκτησίες,

για την αποφυγή διακοπών πρόσβασης και νέων ζημιών σε ιδιοκτησίες, βελτίωση της απορροής υδάτων ώστε να μειωθούν οι πλημμυρικοί κίνδυνοι σε κατοικημένες ζώνες,

ώστε να μειωθούν οι πλημμυρικοί κίνδυνοι σε κατοικημένες ζώνες, μακροχρόνια προστασία των πρανών μέσω μηχανικών έργων (συρματοκιβώτια) που ενισχύουν τη στερεότητα του εδάφους.

Η δημοσιοποίηση του προϋπολογισμού, της πηγής χρηματοδότησης και του αναδόχου παρέχει διαφάνεια για το κόστος και τη διαδικασία ανάθεσης. Ο ρυθμός εξέλιξης του έργου και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης δεν αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, οπότε οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις τοπικές ανακοινώσεις του Δήμου για ενημέρωση σχετικά με κυκλοφοριακά θέματα και ενδεχόμενους περιορισμούς πρόσβασης κατά τη φάση των εργασιών.

Στοιχείο Πληροφορία Προϋπολογισμός 897.027,62 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση Τ.Π.Α., Υπουργείο Εσωτερικών Ανάδοχος Χρήστος Κατσιάβας και Σία ΟΕ

Οι τοπικές αρχές και οι τεχνικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η συνέχιση των έργων είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα αποκαταστήσει υποδομές, θα βελτιώσει την απορροή των υδάτων και θα συμβάλει στην αποτροπή μελλοντικών καταστροφών σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών παραμένουν προτεραιότητα για τις αρμόδιες υπηρεσίες.