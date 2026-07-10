Ξεκίνησε η εργολαβία για τον οδικό άξονα Βραγκιανά–Ρόγκια: αναμένεται παράδοση ως τον Οκτώβριο

Εγκαινιάστηκε στα Ρόγκια η εργολαβία βελτίωσης του δρόμου που θα συνδέει την Ανατολική Αργιθέα με την Ευρυτανία. Οι εργασίες προχωρούν με υπεργολάβο και εκτιμώμενη παράδοση ως τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.

Επίσημη έναρξη εργασιών στην Αργιθέα

Με τελετή που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του εργοταξίου στα Ρόγκια Αργιθέας σηματοδοτήθηκε η έναρξη της εργολαβίας για την οδική βελτίωση Βραγκιανά – Ρόγκια – Όρια νομού προς Ν. Ευρυτανίας (προς Κέδρα). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χαρακτηρίζει το έργο ως «έργο πνοής» για την ευρύτερη περιοχή των Αγράφων, αφού αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση και την οδική ασφάλεια μεταξύ των ορεινών όγκων της Καρδίτσας και της Ευρυτανίας.

Κατά την εκδήλωση επισημάνθηκε η προσωπική συμβολή και επιμονή του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, στην προώθηση του έργου. Ως ένδειξη ευχαριστίας, οι δήμαρχοι Αργιθέας και Αγράφων αποφάσισαν την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη.

Χρονοδιάγραμμα και τεχνικά στοιχεία

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει εντατικά με τη συμμετοχή υπεργολάβου. Ο ανάδοχος δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τον Οκτώβριο του επόμενου έτους ή και νωρίτερα. Το τμήμα στο οποίο εστιάζει η εργολαβία προορίζεται να αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο ώστε να γίνει πιο σύγχρονο και ασφαλές, με στόχο την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Ανατολικής Αργιθέας.

Στοιχείο Πληροφόρηση από την πηγή Τοποθεσία έργου Βραγκιανά – Ρόγκια – όρια με Ν. Ευρυτανίας (προς Κέδρα) Έναρξη εργασιών Τελετή εγκαινίων στον χώρο του εργοταξίου στα Ρόγκια Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης Μέχρι Οκτώβριο επόμενου έτους ή και νωρίτερα Κύριοι φορείς Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανάδοχος, υπεργολάβος, δήμοι Αργιθέας και Αγράφων

Σημασία για τους τοπικούς κατοίκους

Για τους κατοίκους της Αργιθέας και των γύρω χωριών το έργο αντιπροσωπεύει πρακτική βελτίωση της καθημερινότητας: ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις, καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορές, αλλά και διευκόλυνση παροχής έκτακτων υπηρεσιών σε περιπτώσεις ανάγκης. Η σύνδεση με την Ευρυτανία αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη διαδημοτική συνεργασία και να διευκολύνει την κίνηση εμπορευμάτων και επισκεπτών.

Ασφάλεια : βελτιωμένο οδόστρωμα και υποδομές για ασφαλέστερες μετακινήσεις.

: βελτιωμένο οδόστρωμα και υποδομές για ασφαλέστερες μετακινήσεις. Προσβασιμότητα : μείωση της απομόνωσης της Ανατολικής Αργιθέας.

: μείωση της απομόνωσης της Ανατολικής Αργιθέας. Τοπική συνεργασία: διαδημοτική συμμαχία Αργιθέας–Αγράφων για την υλοποίηση του έργου.

Κατά τις ομιλίες ο δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου, και ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, τόνισαν τα οφέλη από τη συνεργασία των φορέων και ευχαρίστησαν τον περιφερειάρχη για τη συμβολή του. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, μετά από μια περίοδο αναμονής, οι εργασίες επιταχύνονται για την ταχύτερη παράδοση της οδικής σύνδεσης.

«σε αυτόν οφείλεται το γεγονός ότι είμαστε σήμερα εδώ και ότι επιτέλους αποκτούμε αυτό που κάποτε …»

Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για την πορεία του έργου. Η τοπική κοινότητα αναμένει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ομαλή εκτέλεση των εργασιών ώστε τα οφέλη για τη ζωή στην Αργιθέα να γίνουν γρήγορα αισθητά.

Σημείωση για κατοίκους: Καθώς οι εργασίες προχωρούν με υπεργολάβους, οι οδηγοί και οι κάτοικοι των παρακείμενων οικισμών καλούνται να τηρούν τις σημάνσεις και τις οδηγίες του εργοταξίου για λόγους ασφάλειας και κυκλοφορίας.