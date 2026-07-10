Σε φάση δημοπράτησης έργο για την αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Χίο

Η ΔΕΥΑ Χίου προωθεί έργο 1,872 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων, ανακατασκευή κρίσιμων αγωγών και μείωση διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

Έργο για ασφάλεια και εξοικονόμηση νερού

Εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης σημαντική παρέμβαση στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Χίου, με κύριο στόχο την αντικατάσταση παλαιών αγωγών από αμιαντοτσιμέντο, τη μείωση των διαρροών και την αναβάθμιση δεξαμενών και βαννοστασίων. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,872 εκατ. ευρώ πλέον του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που τέθηκαν σε γνώση της τοπικής κοινωνίας, οι βασικές εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, κατασκευή νέων δικτύων και αντικατάσταση σωληνώσεων με σύγχρονα υλικά, κυρίως πολυαιθυλένιο, ενώ προβλέπεται κίνητρο (οικονομικό μπόνους) για εγκαίρως ολοκληρωμένο έργο.

Αντικατάσταση αγωγών από αμιαντοτσιμέντο με αγωγούς πολυαιθυλενίου.

Επεμβάσεις στον αγωγό από το φράγμα Ψαρόπετρας προς την πόλη.

Ανακατασκευή βαννοστασίου στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό και στεγανοποίηση δύο δεξαμενών.

Η παρέμβαση στρέφεται επίσης στον περιορισμό του λεγόμενου «μη ανταποδοτικού νερού», δηλαδή των ποσοτήτων που χάνονται λόγω διαρροών ή δεν καταγράφονται από το δίκτυο. Οι συχνές βλάβες και οι μεγάλες απώλειες υδατικών πόρων αναγνωρίζονται ως χρόνια προβλήματα που επιβαρύνουν οικονομικά και λειτουργικά τη ΔΕΥΑ Χίου και τους παροχείς υπηρεσιών του νησιού.

Στοιχείο Ποσό Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1,6 εκατ. ευρώ Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 1,872 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον κεντρικό αγωγό που μεταφέρει νερό από το φράγμα Ψαρόπετρας προς την πόλη, όπου καταγράφονται τμήματα με φθορές από την παλαιότητα. Η μέθοδος τοποθέτησης των νέων σωλήνων προβλέπει σε πολλές περιπτώσεις παράλληλη εγκατάσταση με το υπάρχον δίκτυο, ώστε να περιοριστεί η έκταση των εργασιών πάνω στην παλιά υποδομή· όπου κριθεί αναγκαία η αφαίρεση αμιαντοσωλήνων, θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης, το έργο σημαίνει πιθανή βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού, μείωση των διακοπών υδροδότησης λόγω βλαβών και λιγότερες απώλειες που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας. Παράλληλα, οι εργασίες θα απαιτήσουν προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε οδούς και πιθανά τοπικά περιορισμένα αποκλειστικά τμημάτων κατά τη φάση των εκσκαφών και της τοποθέτησης αγωγών.

Η ΔΕΥΑ Χίου αναμένεται να προκηρύξει τη δημοπράτηση εντός των αμέσως προσεχών ημερών, με την προσφορά να περιλαμβάνει και κριτήρια για ταχύτερη ολοκλήρωση. Οι τοπικές αρχές και οι τεχνικές υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τους πολίτες για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να περιοριστεί η όχληση στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Σε επόμενο στάδιο, μετά την ανάδειξη αναδόχου και την έναρξη των εργασιών, αναμένεται να δοθούν αναλυτικότερα στοιχεία για τα σημεία παρέμβασης, τις προβλέψεις ολοκλήρωσης και τις επιπτώσεις στην οδική και υδροσυστημική λειτουργία της πόλης.