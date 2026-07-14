Σε ισχύ οι σημερινές εφημερίες φαρμακείων στην Πιερία — ενημερώσεις για αλλαγές

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας δημοσιοποίησε τα εφημερεύοντα και ανοιχτά φαρμακεία για σήμερα 13/07/2026 στην Κατερίνη και την υπόλοιπη Πιερία, με σημειώσεις για πρόσφατες αλλαγές σε αρκετές περιοχές.

Ενημέρωση για τους πολίτες

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας έχει ανακοινώσει τη λίστα με τα εφημερεύοντα και ανοιχτά φαρμακεία για σήμερα, 13 Ιουλίου 2026. Η καταγραφή αφορά τις περιοχές της Κατερίνης και άλλων δημοτικών ενοτήτων του νομού, όπως το Λιτόχωρο, ο Πλαταμώνας, η Καλλιθέα, ο Κορινός, ο Κολινδρός, το Αιγίνιο και η Λεπτοκαρυά.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης σημειώσεις για αλλαγές στις εφημερίες σε συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες. Οι μεταβολές αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη από κατοίκους και επισκέπτες που χρειάζονται πρόσβαση σε φαρμακευτικές υπηρεσίες εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγιναν οι εξής αλλαγές εφημεριών»

Πού ισχύει η ενημέρωση

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που κοινοποίησε ο Σύλλογος, αλλαγές καταγράφονται στις εφημερίες για τις ακόλουθες περιοχές:

Κατερίνη / Παραλία Κατερίνης

Καλλιθέα

Κορινός

Κολινδρός

Λεπτοκαρυά

Λιτόχωρο

Πλαταμώνας

Αιγίνιο

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Η ύπαρξη αλλαγών στις εφημερίες σημαίνει ότι οι συνήθεις πληροφορίες που έχει κάποιος για το ποιο φαρμακείο είναι εφημερεύον μπορεί να μην ισχύουν χωρίς την τρέχουσα ενημέρωση. Για το λόγο αυτό συνιστάται:

Να ελέγχουν την τελευταία δημοσίευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας πριν μεταβούν σε φαρμακείο.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το φαρμακείο για επιβεβαίωση της εφημερίας.

Οι επισκέπτες της Παραλίας Κατερίνης και των τουριστικών περιοχών να λάβουν υπόψη τις αλλαγές, ειδικά εκτός αιχμής ωρών.

Συνοπτικός πίνακας περιοχών με ανακοινωμένες αλλαγές

Περιοχή Κατάσταση Κατερίνη / Παραλία Κατερίνης Ανακοινώθηκαν αλλαγές εφημεριών Καλλιθέα Ανακοινώθηκαν αλλαγές εφημεριών Κορινός Ανακοινώθηκαν αλλαγές εφημεριών Κολινδρός Ανακοινώθηκαν αλλαγές εφημεριών Λεπτοκαρυά Ανακοινώθηκαν αλλαγές εφημεριών Λιτόχωρο Ανακοινώθηκαν αλλαγές εφημεριών Πλαταμώνας Ανακοινώθηκαν αλλαγές εφημεριών Αιγίνιο Ανακοινώθηκαν αλλαγές εφημεριών

Η παρούσα ενημέρωση βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία εφημεριών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας. Η λίστα των εφημερευόντων/ανοιχτών φαρμακείων ανανεώνεται τακτικά για να ανταποκρίνεται σε ανάγκες και αλλαγές ωραρίων ή αντικαταστάσεων.

Για πρακτική διευκόλυνση, οι κάτοικοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το φαρμακείο της περιοχής τους ή να αναζητήσουν την επίσημη αναρτηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας προτού μεταβούν, προκειμένου να αποφύγουν περιττές μετακινήσεις και να εξασφαλίσουν άμεση εξυπηρέτηση.

Τοπικό αντίκτυπο: Οι μεταβολές στις εφημερίες επηρεάζουν ιδιαίτερα κατοίκους απομακρυσμένων κοινοτήτων και τουρίστες σε περιόδους αιχμής. Η έγκαιρη ενημέρωση μειώνει τον χρόνο αναμονής και τις αναζητήσεις για εναλλακτικές λύσεις υγειονομικής κάλυψης.

Ανανεώσεις για τις εφημερίες θα δημοσιεύονται όπως κοινοποιηθούν από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πιερίας.