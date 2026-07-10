Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός μετά από βουτιά στη Σκάλα Περαίας — εκκλήσεις για πληροφορίες

Σε ΜΕΘ του Ιπποκρατείου νοσηλεύεται διασωληνωμένος νεαρός, που φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά μετά από βουτιά στη Σκάλα Περαίας. Το Λιμεναρχείο ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Σοβαρός τραυματισμός σε παραλία της Περαίας

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο νεαρός που μεταφέρθηκε μετά από περιστατικό στη Σκάλα Περαίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας σοβαρού κατάγματος στον αυχένα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι θεράποντες ιατροί πραγματοποιούν περαιτέρω εξετάσεις για την πλήρη εκτίμηση τυχόν τραυματισμών στο κεφάλι.

Καθώς η πορεία της υγείας του θα εξαρτηθεί από τις απεικονιστικές εξετάσεις που αναμένεται να γίνουν —μεταξύ των οποίων και μαγνητική τομογραφία—, οι θεράποντες προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και να διαπιστώσουν το εύρος των κακώσεων.

Έρευνα του Λιμεναρχείου και έκκληση για πληροφορίες

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Οι λιμενικές αρχές έχουν απευθύνει δημόσια έκκληση προς όποιον γνωρίζει στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα να επικοινωνήσει μαζί τους, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, πρόκειται για έναν νέο περίπου 20 ετών που πιθανόν βρισκόταν μόνος στη χώρα.

«Πρόκειται για άνδρα με ξανθά μαλλιά, ο οποίος φορούσε μαύρο μαγιό με λουλουδάτο σχέδιο.»

Η συγκεκριμένη περιγραφή δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρμόδιες αρχές ως βοήθεια για την αναγνώριση και την επικοινωνία με πιθανούς συγγενείς ή γνωστούς. Η αναζήτηση συγγενών γίνεται παράλληλα με τη συλλογή μαρτυριών από άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή ή ενδέχεται να έχουν κινηματογραφική/φωτογραφική καταγραφή της στιγμής.

Τοποθεσία: Σκάλα Περαίας, Θερμαϊκός

Σκάλα Περαίας, Θερμαϊκός Νοσηλεία: Ιπποκράτειο, ΜΕΘ, διασωλήνωση

Ιπποκράτειο, ΜΕΘ, διασωλήνωση Κύριες πράξεις: χειρουργική επέμβαση για κάταγμα αυχένα, προγραμματισμένη μαγνητική

Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου συμβάντος στην τοπική κοινότητα είναι πολλαπλές: πέρα από την ανησυχία για την ασφάλεια των λουομένων, τίθενται ξανά ζητήματα ενημέρωσης και προειδοποίησης για επικίνδυνες βουτιές σε περιοχές με αβαθή νερά ή υποβρύχιες εναλλαγές βάθους. Το Λιμεναρχείο υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των κανόνων ασφαλείας στις ακτές και καλεί όποιον έχει πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα στοιχεία του περιστατικού να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία (εκτίμηση) ~20 έτη Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Κύριος τραυματισμός Σοβαρό κάταγμα αυχένα, πιθανές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής της Περαίας καλούνται να δείχνουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν βουτιές σε μέρη χωρίς ασφαλή βάθος και να ενημερώνουν άμεσα Λιμενικό ή ΕΚΑΒ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η ταχεία επέμβαση και οι έγκαιρες πληροφορίες από τρίτους μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες για την έκβαση αντίστοιχων περιστατικών.

Η έρευνα του Λιμεναρχείου συνεχίζεται και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την παροχή επιπλέον στοιχείων προς τους συγγενείς και το ευρύ κοινό.