Σε τελικό στάδιο οι εκκαθαρίσεις αποζημιώσεων για τους πυρόπληκτους παραγωγούς του Έβρου

Ο ΕΛΓΑ ολοκληρώνει τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις για 765 δηλώσεις ζημιάς στον νομό Έβρου· τα πορίσματα θα κοινοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και οι τελικές πληρωμές προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2027.

Ολοκλήρωση εκτιμήσεων και επόμενα βήματα

Σε ολοκλήρωση βρίσκεται η φάση των τελικών εκτιμήσεων των ζημιών για τους παραγωγούς του Έβρου που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στην Αλεξανδρούπολη, έχουν υποβληθεί 765 δηλώσεις ζημιάς για τον νομό Έβρου, με τον κύριο όγκο των υποθέσεων να εντοπίζεται στους δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου.

Οι εκτιμήσεις αφορούν κυρίως καλλιέργειες μηδικής, ελαιόδεντρων, αρωματικών φυτών και μικρών καρπών. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ στο ΦΕΚ (9 Ιουνίου), εκκινεί η διαδικασία κοινοποίησης των πορισμάτων στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ώστε να ενημερωθούν οι παραγωγοί.

«χωράφι-χωράφι»

Η προϊσταμένη του υποκαταστήματος τόνισε ότι οι εκτιμήσεις έγιναν με βάση ατομικό έλεγχο κάθε αγροτεμαχίου. Κάθε πόρισμα θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το αγροτεμάχιο — για παράδειγμα, στην κατηγορία της ελιάς θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός δέντρων, η κατηγορία της ζημιάς και το αντίστοιχο ποσό ενίσχυσης που δικαιούται ο παραγωγός.

Ποσά αποζημιώσεων και ένσταση

Τα ποσά ενίσχυσης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθορίζονται ανάλογα με τη βαρύτητα της ζημιάς. Στον πίνακα καταγράφονται οι κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσά που αναφέρονται στις οδηγίες του ΕΛΓΑ:

Κατηγορία ζημιάς (ελιά) Ποσό ανά δέντρο (€) Εκρίζωση και επαναφύτευση 112 Κοπή κορμού 80 Κοπή πρωτογενών κλάδων 56

Όσοι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει προκαταβολή θα δουν το καταβληθέν ποσό να αφαιρείται από την τελική εκκαθάριση. Σε περίπτωση διαφωνίας με την εκτίμηση, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσω των τοπικών ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.

Χρονοδιάγραμμα και επιπτώσεις στην τοπική οικονομία

Το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε προβλέπει την ολοκλήρωση των τελικών πληρωμών των ενισχύσεων έως τον Ιούλιο του 2027. Η καθυστέρηση στην καταβολή των ποσών έχει άμεσες επιπτώσεις στην ρευστότητα των αγροτικών νοικοκυριών και στην δυνατότητα πρόσβασης σε επενδύσεις ή επαναφύτευση, ειδικά για τις καλλιέργειες που απαιτούν αναπλήρωση κεφαλαίου και χρόνο για να αποδώσουν ξανά.

Πολλοί παραγωγοί σε Αλεξανδρούπολη και Σουφλί αναμένουν τα πορίσματα για να προγραμματίσουν τις εργασίες επανόρθωσης.

Οι δηλώσεις για τον συνολικό συνδυασμό Έβρου-Ροδόπης φτάνουν περίπου τις 865 , σύμφωνα με τα στοιχεία.

, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η δυνατότητα ένστασης παρέχει νομικό πλαίσιο διόρθωσης λαθών, αλλά προσθέτει χρόνο στη διαδικασία.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η έγκαιρη και διαφανής κοινοποίηση των πορισμάτων είναι κρίσιμη: καθορίζει ποιοι θα λάβουν αποζημιώσεις, το ύψος τους και το πότε θα μπουν οι πόροι στις τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις. Η προσεκτική παρακολούθηση από την τοπική κοινωνία και οι επαφές με τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες έως την οριστική εκκαθάριση.

Η επόμενη φάση αναμένεται να είναι η ειδοποίηση των παραγωγών μέσω των ανταποκριτών μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, και από εκεί και πέρα η εκκίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης που θα οδηγήσει στις τελικές πληρωμές εντός του χρονοδιαγράμματος.